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Минэкономразвития предлагает оценивать деятельность регионов по "упущенным инвестициям"

Экономика и бизнес
28 марта, 14:03 UTC+3 УФА УФА 28, марта. /ТАСС

Глава департамента государственного регулирования тарифов ведомства Дмитрий Вахруков отметил, что этот процесс запустят в 2018 году

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УФА, 28 марта. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ планирует начать оценивать деятельность регионов страны не по объему привлеченных инвестиций, а по упущенным инвестиционным возможностям. Об этом сообщил директор департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития РФ Дмитрий Вахруков.

"Мы сегодня пытаемся создать систему оценки деятельности регионов не по инвестициям, которые регион привлекает, а по объему инвестиций, которые он мог привлечь, но не привлек. Мы их называем "упущенные инвестиции". Процесс этот мы запустим, думаю, в этом году, когда будем понимать, сколько инвестпроектов заявлялось в регион и сколько инвестпроектов было фактически доведено до стадии инвестиционного соглашения. Мы очень легко посчитаем объем "упущенных инвестиций", - сказал он на выездном совещании министерства в Уфе.

Участники совещания предложили решать проблемы привлечения в регионы инвестиций, в частности, с помощью запуска автоматизированной системы "единого окна" для реализации инвестиционных проектов. Другой мерой, озвученной на совещании, может стать внедрение регламента сопровождения инвестиционных проектов.

28 марта в Уфе Минэкономразвития РФ проводит открытое заседание по обсуждению системы "одного окна" при рассмотрении и реализации инвестиционных проектов.

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