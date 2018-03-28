Магаданская область к 2025 году может выйти на добычу 50 тонн золота ежегодно

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Магаданская область может увеличить ежегодную добычу золота на 17 тонн и довести ее до 50 млн тонн к 2025 году. Об этом сообщил в среду губернатор Магаданской области Владимир Печеный, выступая на конференции "Северо-Восток. Территория развития".

Ранее губернатор Магаданской области Печеный сообщил, что добыча золота в магаданской области увеличилась с 28 тонн в 2016 году до 33 тонн в 2017.

"К 2023 - 2025 годам регион вполне реально может выйти на рубеж 50 тонн золота, оставаясь золотым сердцем России", - сказал Печеный. Он отметил, что такой перспективный рост стал возможным за счет выравнивания энерготарифов в регионах Дальнего Востока.

"Может быть, хотелось бы еще ниже, но даже нынешние меры - серьезное подспорье для промышленников и толчок для экономики региона", - пояснил Печеный.