Около 18 млрд рублей выделят на развитие инфраструктуры курортов СКФО до 2021 года

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Около 18 млрд рублей вложат до 2021 года в создание объектов горнолыжной инфраструктуры на курортах Северного Кавказа. Об этом в среду сообщила пресс-служба компании "Курорты Северного Кавказа" (КСК), под управлением которой находятся туристические объекты.

В пресс-службе КСК ТАСС пояснили, что речь идет о бюджетных инвестициях на строительство объектов горнолыжной, инженерной, транспортной и сопутствующей инфраструктуры. Дополнительные средства компания рассчитывает получить из федерального бюджета - они предусмотрены государственной программой "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года в рамках подпрограммы "Развитие туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе". Инвестиции рассчитаны на период до 2021 года.

"На территории курорта "Архыз" в 2018 году запланировано проведение строительно-монтажных работ по объектам северо-ориентированного склона туристической деревни Романтик, в 2019 году - создание в туристической деревне Лунная поляна магистральных сетей инженерно-технического обеспечения и устройство автодороги, а также внедрение комплексной системы безопасности "Архыза". Суммарный объем инвестиций в развитие курорта составит порядка 4,45 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Проектные, изыскательские и строительно-монтажные работы, включая объекты горнолыжной, инженерной и транспортной инфраструктуры и благоустройство, планируется провести на курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии. Объем инвестиций оценивается в 5,7 млрд рублей.

Также в 2018-2021 годах продолжатся проектные, изыскательские и строительно-монтажные работы на территории "Ведучи" в Чечне с общим объемом инвестиций в размере 7,7 млрд рублей.

Кроме того, планируется проведение проектных и изыскательских работ по проектам горнолыжных курортов "Армхи" в Ингушетии и "Матлас" в Дагестане. Также принимается решение по восстановлению курорта "Мамисон" в Северной Осетии. Эти три курорта отнесены ко второму этапу развития туристического кластера Северного Кавказа.