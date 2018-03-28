Еврокомиссия утвердила план улучшения транспортной инфраструктуры ЕС в военных целях

БРЮССЕЛЬ, 28 марта. /ТАСС/. Еврокомиссия утвердила в среду на заседании в Брюсселе план повышения пропускной способности транспортной инфраструктуры Европы для расширения возможностей переброски военных сил и техники. Об этом говорится в распространенном заявлении еврокомиссара по транспорту Виолеты Булц.

Этот проект является одним из центральных в европейской программе Постоянного структурированного оборонного сотрудничества ЕС (PESCO).

"Наша цель - обеспечить лучшее использование нашей транспортной системы, обеспечить учет военных потребностей при планировании инфраструктурных проектов. Это означает более эффективное использование государственных средств, лучше оснащенную транспортную систему, которая способна обеспечить полную мобильность на континенте. Это вопрос нашей коллективной безопасности", - заявила она.

В свою очередь глава европейской дипломатии Федерика Могерини, представляя данное предложение на брифинге в Брюсселе, в частности, заявила: "Улучшая военную мобильность в Евросоюзе, мы можем быть более эффективны в преодолении кризисов, в развертывании наших [военных] миссий и более эффективны в реагировании на возникающие вызовы". Она подчеркнула, что это будет "новый шаг в создании Оборонного союза ЕС" и в развитии сотрудничества с НАТО. План Еврокомиссии включает три основных блока. Во-первых, это учет военных требований при строительстве и модернизации транспортных объектов, к лету этого года страны ЕС должны согласовать список ключевых требований. Во-вторых, создание приоритетного списка проектов транспортной инфраструктуры, которые нужно модернизировать в первую очередь, чтобы создать артерии для быстрой переброски войск через все страны Европы. В-третьих, это разработка общих легальных норм при трансграничной транспортировке опасных грузов, оружия, амуниции и военных сил. Многие военные эксперты в Брюсселе отмечают, что столь обширный план перестройки европейской гражданской транспортной инфраструктуры в военных целях свидетельствует о начале экономической подготовки государств ЕС к возможным боевым задачам на европейском театре действий с использованием значительных сил и обычных (неядерных) вооружений. Военно-транспортные коридоры Виолета Булц заявила, что ЕС завершит создание всех военно-транспортных коридоров по своей территории к 2030 году. "Все транспортные коридоры должны быть готовы к 2030 году", - отметила она. Военно-транспортные коридоры - это список гражданских транспортных артерий на территории Европы, специально приспособленных для быстрой переброски военных сил и техники. В большинстве своем транспортные коридоры являются комбинацией железнодорожных и автомобильных магистралей. Направление переброски войск Булц также отметила, что ЕС пока не знает, в какую сторону намерен перебрасывать войска по своей территории, но Брюссель хочет быть готов к такой необходимости. "Мы хотим быть уверенными, что в случае, если должны будем начать действовать в плане обороны, мы должны быть к этому готовы", - заявила Булц, отвечая на вопрос, в какую сторону ЕС намерен перебрасывать войска по новым военным коридорам - в направлении России или в сторону Великобритании. "ЕС стремится к вечному миру, но если возникнет иная ситуация, мы не хотим быть захвачены врасплох. Пока мы обсуждаем лишь определение потребностей развития нашей военной инфраструктуры на случай, если она нам понадобится. Но я очень надеюсь, что это нам никогда не понадобится", - заключила она. Нейтральные страны Страны Евросоюза, которые не являются членами НАТО, смогут сами определить уровень своего участия в плане сообщества по повышению пропускной способности транспортной инфраструктуры, добавила еврокомиссар. "Этот план является частью стратегии ЕС по обороне, он не ограничен только теми странами ЕС, которые входят в НАТО, - сказала она, отвечая на вопрос журналистов о том, как план коснется нейтральных стран. - Насколько глубоко нейтральные страны ЕС захотят участвовать в этом проекте, они должны решать сами".