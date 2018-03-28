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Товарооборот между Петербургом и Белоруссией вырос на 15% в 2017 году

Экономика и бизнес
28 марта, 14:37 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 28, марта. /ТАСС

Губернатор города Георгий Полтавченко отметил, что Белоруссия является главным торговым партнером среди стран СНГ

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Товарооборот между Санкт-Петербургом и Белоруссией вырос на 15% по итогам прошлого года и превысил $2 млрд. Об этом сообщил губернатор города Георгий Полтавченко в ходе десятого заседания Совета делового сотрудничества Санкт-Петербурга и Республики Беларусь с участием премьер-министра этой страны Андрея Кобякова.

"Взаимный товарооборот всегда отличался значительными объемами. И не может не радовать, что в 2017 году он вырос на 15% по сравнению с предыдущим годом и превысил $2 млрд. Беларусь - главный торговый партнер Санкт-Петербурга среди стран СНГ, она входит в первую пятерку всех стран, с которыми у нас установлены торговые отношения", - сказал Полтавченко.

Премьер Беларуси Андрей Кобяков также отметил, что данный показатель не является рекордным за историю торговых взаимостношений города и республики.

"У нас хороший рост взаимного товарооборота, очень широкая гамма взаимных поставок товарной продукции, но мы сегодня собрались здесь для того, чтобы придать дополнительный импульс той динамике, которую мы получили в 2017 году. Во всяком случае в нашей истории торговых взаимоотношений были более высокие цифры и мы рассчитываем, что в самое ближайшее время, а может даже в этом году, мы превзойдем результат 2017 года", - отметил глава кабмина.

По итогам заседания Совета Полтавченко и Кобяков подписали протокол совещания, а заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Владимир Гаркун и председатель городского Комитета по развитию предприримательства и потребительского рынка Эльгиз Качаев согласовали документ с номенклатурой и объемами поставок продовольствия из республики в Петербург на 2018 год, за счет которого, в том числе, планируется наращивать товарооборот.

Совет делового сотрудничества правительства Петербурга и правительства Белоруссии создан в 2006 году. Основными задачами совета являются содействие бизнесу, расширение кооперации между предприятиями Белорусиии и Северной столицы, реализации совместных экономических, социальных, научных и культурных проектов.

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Персоны
Кобяков, Андрей Владимирович Полтавченко, Георгий Сергеевич
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