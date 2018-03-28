Матвиенко: события в Кемерове показали, что надзорная система требует тщательной реформы

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Трагедия, произошедшая в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове, показала, что надзорная система в России нуждается в реформировании. Об этом заявила журналистам в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"У нас столько надзорных органов в стране, проверяющих органов. Но ситуация с торговым центром в Кемерове показала, что эта система тоже требует тщательнейшего анализа, реформы, чтобы она работала на результат. Думаю, и в этой сфере будут сделаны соответствующие выводы", - сказала Матвиенко.

Она выразила уверенность в том, что будут предприняты все необходимые меры по предотвращению подобных случаев в стране, а все виновные "будут наказаны самым жестким образом". При этом сенатор подчеркнула, что самое главное - тщательно, не на эмоциях и вымыслах, разобраться в причинах трагедии, сделать выводы и принять меры.

Матвиенко отметила, что Совет Федерации вместе с экспертами оперативно проанализирует законодательство, касающееся вопросов безопасности мест с массовым пребыванием людей. "Почему воспламеняющиеся материалы запрещены к применению в такого рода учреждениях, а они используются? И подрядные организации считают себя вне закона, используя в нарушение действующих правил воспламеняющиеся материалы? Вопросов сегодня тысячи, и пока на них нет ответа", - сказала она.

Она добавила, что комитеты проработают свои предложения по данной теме. "Мы сделаем на законодательном уровне выводы, предложения, рекомендации. Если это будет касаться совершенствования законодательства, мы сами инициируем все эти проекты законов либо направим рекомендации в соответствующие министерства и ведомства для уточнения и изменении регламентов, нормативов и всего того, что обезопасит людей", - отметила спикер Совфеда.