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Шувалов заявил, что торгпредства РФ за рубежом не справляются со своей задачей

Экономика и бизнес
28 марта, 15:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Для многих руководство торгпредством "является синекурой", сказал вице-премьер

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МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов считает необходимым изменить систему торговых представительств РФ за рубежом. Об этом он заявил на итоговой коллегии Минэкономразвития.

"К сожалению, для многих руководство торгпредством до сих пор является синекурой, это никуда не девается. И здесь мы ожидаем соответствующих серьезных предложений от министра экономического развития и руководства РЭЦ [Российского экспортного центра]", - сказал он.

По словам Шувалова, необходимо заново посмотреть на роль торговых представительств. Они должны помогать в решении задач по увеличению несырьевого экспорта до $250 млрд в год, с чем они пока не справляются, отметил он.

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