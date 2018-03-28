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Замгендиректора РЖД станет директор по экономике и финансам Ольга Гнедкова

Экономика и бизнес
28 марта, 14:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Ольга Гнедкова с 2005 года возглавляла департамент корпоративных финансов РЖД. С 2017 года она занимает должность директора по экономике и финансам. Также Гнедкова является членом правления РЖД

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МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Заместителем генерального директора РЖД будет назначена директор по экономике и финансам Ольга Гнедкова, сообщил ТАСС представитель компании.

На заседании совета директоров РЖД 27 марта рассматривался вопрос "о назначении заместителя генерального директора".

Ольга Гнедкова с 2005 года возглавляла департамент корпоративных финансов РЖД. С 2017 года она занимает должность директора по экономике и финансам. Также Гнедкова является членом правления РЖД.

РЖД оказывает полный спектр услуг в таких сферах, как грузовые перевозки, предоставление услуг локомотивной тяги и инфраструктуры; ремонт подвижного состава; пассажирские перевозки в дальнем и пригородном сообщении; контейнерные перевозки, логистические, инжиниринговые услуги; научно- исследовательские и опытно-конструкторские работы; а также прочие виды деятельности. Единственным акционером компании является Российская Федерация. От имени РФ полномочия акционера осуществляются правительством России.

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