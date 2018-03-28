Загрузка нового поезда "Ласточка" Москва-Иваново составляет 100%

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Загрузка нового маршрута скоростного электропоезда "Ласточка" из Москвы в Иваново составляет около 100%, сообщил врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский в среду на коллегии Министерства экономического развития РФ. Регулярное железнодорожное сообщение стартовало 13 марта.

"Загрузка около 100% каждый день этого поезда. Несмотря на то, что были разные мнения - будет пользоваться спросом или не будет. И что важно, говоря уже экономическим языком, что кроме комфорта жителей и гостей, могу сказать, что благодаря запуску поезда у нас уже принято первое инвестиционное решение. Компания "Интер РАО" планирует разместить в Иванове бэк-офис, речь идет о создании сотен рабочих мест", - сказал Воскресенский.

Регулярное скоростное железнодорожное сообщение Москва-Иваново стартовало 13 марта. "Ласточка" делает по два рейса из Москвы и Иванова утром и вечером. Время в пути составляет 3 часа 41 минута. В составе - пять вагонов, рассчитанных на 349 мест, один из вагонов обустроен специальными подъемниками для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Вопрос об организации такого сообщения вставал неоднократно, но откладывался из-за отсутствия электрифицированных железнодорожных путей в Ивановской области. В октябре 2017 года врио губернатора региона Станислав Воскресенский договорился с главой РЖД Олегом Белозеровым о запуске ежедневного сообщения. Стороны решили, что от Владимира до Иванова "Ласточка" будет прицепляться к специальному тепловозу, от которого будет получать электроснабжение. Такая сцепка производится впервые в истории РЖД.