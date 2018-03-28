Оценка "Роснефтью" целесообразности приобретения участка Хара-Тумус может занять до 3 лет

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. "Роснефть" может до трех лет изучать материалы, относящиеся к бурению в районе Центрально-Ольгинского месторождения на Хатанге, прежде чем принять решение о необходимости подачи заявки на участок Хара-Тумус, сообщил журналистам глава Роснедр Евгений Киселев.

"Есть вещи, которые принимаются руководством компании, основываясь на данных геологии. Моя глубокая убежденность, что перспективы этой части Енисей-Хатангского прогиба широки и до конца не оценены. Единственное, с чем столкнулись ребята ("Роснефть" - прим. ТАСС) - это сложность геологического строения и интерпретация данных", - сказал он. Киселев считает, что прежде чем лицензироваться и принимать на себя обязательства, "Роснефти" нужно переработать объем материала 2D и 3D сейсмики, который у нее накоплен.

По словам Киселева, решение можно принимать после получения результатов бурения скважины в этом районе и анализа нефте- и газопроявлений.

"У них появилась очень плотная сеть 2D, 3D сейсмических профилей. Эти материалы должны быть промоделированы с различной кратностью, должно быть осмыслено геологическое строение <...> Компания очень грамотно подошла, получила геологические материалы и сейчас приступила к осмыслению. Три года (уйдет) на обобщение материалов и обработку данных, моделирование", - отметил глава ведомства.

Трудности при бурении

Киселев добавил, что при бурении скважины Центрально-Ольгинская-1, расположенной на смежной территории, "Роснефть" столкнулась с рядом препятствий геологического строения.

"Там хребет Гаккеля недалеко, развивающаяся структура мирового океана, с океаническим дном, и он выходит на побережье Северного Ледовитого океана. Там достаточно продолжительный трог, выполненный геологическими осадками, осадочный, огромные мощности, в которых и должны формироваться нефтегазовые залежи. Но мы до сих пор не понимаем роли надвиговых структур, сбросовых структур, которые могут нарушить структуру залежи. Это вопросы геологические", - сказал глава Роснедр.

Участок останется в нераспределенном фонде

По словам Киселева, до момента подачи от того или иного претендента заявки на участок он останется в нераспределенном фонде.

"Он (участок) пока остается в нераспределенном фонде, конкурс не состоялся. Появится интерес со стороны другой компании - только я не знаю, откуда они эти материалы возьмут - ну, будем лицензировать в соответствии с этой заявкой", - отметил глава Роснедр.

Он уточнил, что в данный момент работу с материалами ведут специалисты "Роснефти". "Их материалы - они и работают. У них нет надобности сдавать проект, потому что проект еще не закончен. И далее сохраняется конфиденциальность информации на три года - компания имеет право работать со своими материалами", - заявил Киселев.

Отвечая на вопрос, может ли "Роснефть" работать с материалами по участку, лицензией на который не обладает, он сказал, что имеющихся данных по смежным участкам будет достаточно для принятия решения.

"Компания сделала разведку и получила материалы. Она легко может экстраполировать эти данные на те разрезы, которые имеются по соседству. Проблема заключается в том, что любая сейсморазведочная информация интерпретируется", - добавил он.

На вопрос о том, не проявлял ли интерес к этому участку "Лукойл", глава Роснедр сообщил, что пока не получал такого рода предложений. "У меня нет таких материалов. Я начинаю работать под заявку, чтобы реализовать интересы. Сейчас таких заявок у меня нет", - добавил он.

Несостоявшийся конкурс

Конкурс на право пользования участком недр Хара-Тумус, в который входит часть Центрально-Ольгинского нефтегазового месторождения (около 350 км на северо-восток от поселка Хатанга на Таймыре), должен был состояться 21 марта 2018 года. Однако он признан несостоявшимся, так как "Роснефть" как единственный претендент не предоставила технико-экономическое обоснование и не внесла обеспечительный платеж. При этом в "Роснефти" ТАСС подтверждали, что компания по-прежнему заинтересована в участке.

Заявки на конкурс принимались до 2 февраля, "Роснефть" единственная подала документы. Стартовый платеж был установлен в размере 656,4 млн рублей. Лицензия должна была быть предоставлена на 27 лет, ресурсный потенциал участка по категории D1 оценивается в 3,2 млн тонн нефти и 6,8 млрд кубометров газа.

Ранее предполагалось выставить на торги два участка на Хатанге - Хара-Тумус и Бегичевский. Однако Роснедра отказались от аукциона на второй участок, поскольку он граничит с особо охраняемой природной территорией.