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Погранохрана Латвии выслала из страны руководителя представительства "Аэрофлота"

Экономика и бизнес
28 марта, 15:15 UTC+3 РИГА РИГА 28, марта. /ТАСС

По словам представителя ГПО Кристине Петерсоне, сотрудники погранохраны в ходе иммиграционного контроля прибыли к Сергею Сокольникову и выдворили его из страны

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РИГА, 28 марта. /ТАСС/. Государственная пограничная охрана (ГПО) Латвии выслала из страны руководителя представительства авиакомпании "Аэрофлот" в Риге Сергея Сокольникова, сообщает информагентство LETA со ссылкой на представителя ГПО Кристине Петерсоне.

"Сотрудники погранохраны в ходе иммиграционного контроля прибыли к гражданину России и выдворили его из страны в установленном законом об иммиграции порядке", - сказала Петерсоне.

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Ранее посол РФ в Риге Евгений Лукьянов по итогам посещения министерства иностранных дел Латвии, куда он был вызван, подтвердил, что балтийская республика вышлет одного из сотрудников посольства России в республике и одного из сотрудников авиакомпании "Аэрофлот".

На саммите ЕС в Брюсселе 22-23 марта лидеры государств и правительств Евросоюза выразили солидарность с Великобританией, поддержав озвученное Лондоном утверждение о вероятной ответственности России за инцидент в Солсбери, и приняли решение отозвать из Москвы для консультаций посла ЕС в России Маркуса Эдерера.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные меры, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

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