Что нужно знать о дронах, которые будут доставлять вам пиццу и посылки

Наступившее будущее: вы заказываете пару пицц для себя и друзей в городской парк, их доставляет дрон. Ожидание: квадрокоптер прилетает прямо к вашей лужайке и зависает на удобной высоте — протяните руки, возьмите пиццу. Реальность: выглядит не так просто, хотя дроны подвинут людей-курьеров в ближайшие семь лет, эти прогнозы дают эксперты и подтверждают успешные испытания коптеров. Так, например, сотрудники университета Иннополис в Казани протестировали квадрокоптер для дальней доставки почтового груза: дрон пролетел за час 38 км и вернулся обратно. ТАСС — о том, на каком уровне развития находятся сейчас эти технологии и когда доставка еды и документов с помощью коптеров станет привычной.

Дрон-курьер и его команда

Развернуть Высота, на которой летают дроны, чаще всего составляет 100-120 метров © ООО "Коптер Экспресс Технологии" Высота, на которой летают дроны, чаще всего составляет 100-120 метров © ООО "Коптер Экспресс Технологии"

"Недавно наш квадрокоптер доставил пакет с письмами и документами на крышу высотного дома в Подмосковье. Дрон сел на заранее подготовленную станцию — она мобильная и небольшая: метр двадцать на метр двадцать. Станция тоже наша разработка, она служит для приема, и для подзарядки. Расстояние полета — семь километров. Время — примерно 15 минут. Так мы тестировали возможности коптера в доставке вместе с московским застройщиком", — рассказывает Олег Понфиленок, основатель компании "Коптер Экспресс".

Коптеры-курьеры от стартапа, появившегося в 2013 году, стали известными после совместной акции с сетью заведений "Додо Пицца". В один день промоутер в городском парке в Сыктывкаре рассказывал отдыхающим о возможности заказать пиццу, которую доставит дрон. Желающие нашлись быстро, и не одни, несмотря на то, что им пришлось переплачивать за доставку 350 рублей в сравнении со среднерыночной ценой на пиццу, принесенную человеком-курьером. Коптер прилетал в определенное место в парке, зависал над ним и спускал на тросе коробку с пиццей. Заказ принимал оператор, перед этим он надевал защитную каску, а спуск коробки контролировал, связываясь по рации со вторым оператором, управляющим дроном. То есть фраза "Дрон доставит пиццу" звучит эффектно, но процесс выглядит не как сюжет из научно-фантастического фильма.

Развернуть Дроны регулярно тестируются в доставке грузов — в среднем до 5 кг © ООО "Коптер Экспресс Технологии" Дроны регулярно тестируются в доставке грузов — в среднем до 5 кг © ООО "Коптер Экспресс Технологии"

"Тогда один полет по себестоимости выходил дорого — 1,5 тыс. рублей, — говорит Понфиленок. — Слишком много человеческого ресурса требовалось: два оператора — один отправляет коптер, управляет им, второй принимает. И сами коптеры были дороже. Но это было три года назад, с тех пор мы улучшали свою разработку, делали ее более независимой от оператора, работали над технической стороной и так удешевляли полет. Летом, например, дрон "выйдет" помогать спасателям патрулировать один из пляжей в Москве: один полет будет обходиться в 50 рублей".

Но цена далеко не главная причина, по которой квадрокоптеры еще не доставляют товары массово и постоянно ни в одной стране мира, а только тестируются.

Коптеры над башней и крышами

Американская компания Amazon недавно занялась получением патента на башню для коптеров-курьеров. Планируемая башня — это логистический центр с въездами и выездами для грузовых и отсеками, где коптеры будут подзаряжаться, обслуживаться, и оттуда они будут вылетать с товарами к заказчикам. Предполагается, что башни будут располагаться в многомиллионных городах мира. Amazon в этом желании не одинок, все компании, которые экспериментируют с дронами-курьерами, собираются наладить доставку в мегаполисах. Только сегодня этому мешают действующие законы. В крупных городах, в том числе и в Москве, коптеры могут передвигаться с очень серьезными ограничениями. Коптер, летящий в центре над многолюдными площадями столицы, — это невозможная картина.

"Дроны юридически — это беспилотные летательные аппараты. Они подчиняются правилам воздушного кодекса РФ. Сегодня мы должны подавать заявку на полет за пять дней — это первое неудобство. Впрочем, сейчас в Минтрансе хотят изменить эти правила: можно будет уведомлять о полете не настолько задолго. Но главное — это то, что в Москве и больших городах действует особый режим, нельзя запускать коптеры. Хотя в небольшом городе с этим проще — все разработчики и служба доставки понимают риски: технология не испытана. Например, есть риск, что дрон поломается в воздухе и упадет на головы прохожим. Хотя готовы решения: у нас есть дроны с восемью пропеллерами: если ломается два мотора — он не падает. Есть возможность делать коптеры с автоматической парашютной системой: если у него откажут пропеллеры, он мягко приземлится вниз на парашюте. К тому же все маршруты мы должны прокладывать над крышами домов, лесами, ни в коем случае не над улицей, где ходят люди. Тестовая доставка на крышу многоэтажно дома в Подмосковье так и выполнялась — дрон летел над лесом".

Развернуть Скорость полета дронов от "Коптер Экспресс" — 50 километров в час. Компания Amazon заявляет, что ее коптеры будут летать со скоростью 80 километров в час © ООО "Коптер Экспресс Технологии" Скорость полета дронов от "Коптер Экспресс" — 50 километров в час. Компания Amazon заявляет, что ее коптеры будут летать со скоростью 80 километров в час © ООО "Коптер Экспресс Технологии"

Еще среди рисков — столкновение с воздушным судном, добавляет Понфиленок. Поэтому Минтранс РФ требует согласовывать маршруты полетов.

И еще причина того, что дроны пока в эксперименте, — это их короткая работоспособность. "Средний дрон может выполнить маршрут 10 километров, продвинутый — 40 километров. Если по времени — он может лететь без остановки в течение часа, а зависать и лететь — полчаса. Но аккумуляторы, на которых работают коптеры, становятся мощнее примерно на 5% в год. При этом уже существуют долголеты, которые могут летать более длительные маршруты и оставаться в работе два часа, но очень быстрые и долголетающие дроны нужны далеко не всегда. Продвинутые версии стоят намного дороже, а для быстрой доставки небольшой посылки хватает уже существующего времени", — считает предприниматель.

Дроны везде через семь лет

Дроны начнут работать в доставке товаров в ближайшие два года, уверен Понфиленок.

"Очаговое" распространение дронов будет в течение двух лет. В 2020 году это станет уже заметно, — считает стартапер. — А в 2025 году — повсеместно. Но все-таки такая доставка, где дрон прилетает с письмом к вам в загородный дом, — это фантастика. Если только вы не поставите у себя во дворе станцию для приема. Вероятно, как автозаправки распространятся станции, где дроны будут подзаряжаться, между которыми они будут перемещаться". По его мнению, к 2025 году в крупных городах до 15% доставок будут выполнять дроны.

Анастасия Степанова