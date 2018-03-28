Еврокомиссия еще не завершила оценку проекта газопровода "Северный поток - 2"

БРЮССЕЛЬ, 28 марта. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) в настоящее время все еще оценивает проект строительства газопровода "Северный поток - 2". Об этом заявил зампред ЕК Валдис Домбровскис на пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на вопрос журналистов о том, не собирается ли ЕК остановить реализацию этого проекта в связи с ситуацией вокруг дела об отравлении осужденного в России за шпионаж экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.

"Как вы знаете, Еврокомиссия оценивает сейчас этот проект, - сказал он. - Строительство инфраструктуры между странами ЕС и странами, не входящими ЕС, должно соответствовать нормам ЕС. Именно такой подход действует у Еврокомиссии по отношению к этому проекту".

ЕК в ноябре 2017 года одобрила поправки к газовой директиве Евросоюза и таким образом намерена распространить на "Северный поток - 2" и любые другие морские трубопроводы действие дискриминационного для поставщиков газа Третьего энергопакета ЕС.

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ (BSH) выдало 27 марта разрешение о строительстве и эксплуатации трубопровода "Северный поток - 2" в исключительной экономической зоне Германии в Балтийском море. В процессе находится получение разрешений национальных регуляторов еще четырех стран, вдоль чьих территорий проляжет труба, - России, Финляндии, Швеции и Дании.

О проекте

Ввод в строй "Северного потока - 2" намечен на конец 2019 года. Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд куб. метров в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит.

Он пойдет в обход транзитных государств - Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран, пройдет через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.