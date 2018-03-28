Tikkurila получила в Ленинградской области участок под создание лакокрасочного завода

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Финская компания Tikkurila получила в аренду земельный участок в Ломоносовском районе Ленинградской области для создания лакокрасочного завода, а также центра исследований и разработок и складских помещений. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

"Земельный участок площадью 6,5 га передан инвестору управляющей компанией индустриального парка Greenstate для проведения изыскательских и проектных работ. В дальнейшем Tikkurila приобретет эту землю и построит на ней завод, центр исследований и разработок, а также склады сырья и готовой продукции", - сообщили в пресс-службе. Инвестиции в проект компания оценивает в 2,4 млрд рублей.

Строительство объекта начнется в 2019 году, в 2020 году компания рассчитывает наладить выпуск 30 млн тонн красок в год с перспективой дальнейшего увеличения мощностей. На предприятии создадут 300 рабочих мест.

Договоренность о создании в Ленинградской области предприятия по производству лакокрасочной продукции для промышленных и бытовых нужд закрепили в соглашении о партнерстве, которое подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор ООО Tikkurila Илари Юхани Хююрюнен во время Российского инвестиционного форума в Сочи в феврале 2018 года.