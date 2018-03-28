Ассоциация аудиторов исключила из своих рядов консультанта за пропаганду ухода от налогов

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Правление саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество" исключило из своих рядов консультанта Евгения Сивкова, пропагандировавшего уход от налогов. Об этом ТАСС сообщил глава исполкома Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов.

По словам Кирьянова, дисциплинарная комиссия СРО установила, что на своих семинарах по налоговой оптимизации для предпринимателей Сивков пропагандировал уход от налогов, а также высказывал "предвзятое (негативное) отношение к налоговому законодательству". В одном из видеороликов, где Сивков встречался со школьниками, комиссия также "услышала высказывания, дискредитирующие главу государства и правительство РФ".

Поводом для рассмотрения дисциплинарного дела Сивкова стала жалоба Кирьянова в Минфин России в декабре 2017 года, уточнил сам Кирьянов.

До недавнего времени Сивков также выступал от имени учрежденной им "Партии налогоплательщиков России", которая в декабре 2017 года была ликвидирована по решению Верховного суда РФ за нарушение закона "О политических партиях".