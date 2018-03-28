Чистый убыток банка "ФК Открытие" сократился за месяц на 30%, до 6 млрд рублей

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Чистый убыток банка "ФК Открытие" по РСБУ за февраль сократился на 30%, до 6,08 млрд рублей с 8,8 млрд рублей, следует из материалов кредитной организации.

Кредитный портфель банка за месяц сократился на 0,65%, до 777,6 млрд рублей. Просроченная задолженность увеличилась на 2% и на 1 марта составила 172,9 млрд рублей. Активы банка сократились в феврале на 7%, до 2,1 трлн рублей.

Вклады физлиц на отчетную дату достигли 439,2 млрд рублей (прирост 5,7% за месяц). Средства предприятий и организаций сократились на 8%, до 335,6 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что наблюдательный совет банка "Открытие" утвердил бизнес-план на 2018 год, согласно которому кредитная организация должна получить прибыль по МСФО по итогам 2018 года.

С августа 2017 года банк "ФК Открытие" находится на санации. С 1 января 2018 года Михаил Задорнов, ранее возглавлявший банк ВТБ 24, занимает пост председателя правления "ФК Открытие". До объявления о санации основным акционером банка был "Открытие Холдинг", совладельцем которого является Вадим Беляев.