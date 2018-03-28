Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.03:
$ 57.56
€ 71.33
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Чистый убыток банка "ФК Открытие" сократился за месяц на 30%, до 6 млрд рублей

Экономика и бизнес
28 марта, 16:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Активы банка в феврале уменьшились на 7%, до 2,1 трлн рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Чистый убыток банка "ФК Открытие" по РСБУ за февраль сократился на 30%, до 6,08 млрд рублей с 8,8 млрд рублей, следует из материалов кредитной организации.

Кредитный портфель банка за месяц сократился на 0,65%, до 777,6 млрд рублей. Просроченная задолженность увеличилась на 2% и на 1 марта составила 172,9 млрд рублей. Активы банка сократились в феврале на 7%, до 2,1 трлн рублей.

Вклады физлиц на отчетную дату достигли 439,2 млрд рублей (прирост 5,7% за месяц). Средства предприятий и организаций сократились на 8%, до 335,6 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что наблюдательный совет банка "Открытие" утвердил бизнес-план на 2018 год, согласно которому кредитная организация должна получить прибыль по МСФО по итогам 2018 года.

С августа 2017 года банк "ФК Открытие" находится на санации. С 1 января 2018 года Михаил Задорнов, ранее возглавлявший банк ВТБ 24, занимает пост председателя правления "ФК Открытие". До объявления о санации основным акционером банка был "Открытие Холдинг", совладельцем которого является Вадим Беляев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МЧС рекомендует москвичам сократить время пребывания на открытом воздухе в среду вечером
2
Площадь пожара в автоцентре Hyundai в Петербурге увеличилась до 500 кв. м
3
Знаменитые песни из кино, которые исполнил Олег Анофриев
4
Источник: замгубернатора Кемеровской области Алексея Зеленина сняли с должности
5
Охранник кемеровского ТЦ заявил, что кнопка пожарной сигнализации была неисправна
6
СМИ: Лондон предоставил союзникам "невиданное количество разведданных" по Солсбери
7
Пожарную систему в ТЦ "Зимняя вишня" монтировал повар-кондитер
Темы дня
Новости партнеров