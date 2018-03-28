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Сбербанк предложил организовать в РФ независимую систему по обмену данными о мошенниках

Экономика и бизнес
28 марта, 16:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Зампред правления кредитной организации Станислав Кузнецов предложил за основу системы взять платформу по обмену данными об инцидентах

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Заместитель председателя правления ПАО "Сбербанк" Станислав Кузнецов

Заместитель председателя правления ПАО "Сбербанк" Станислав Кузнецов

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Сбербанк предложил организовать в России независимую роботизированную систему, с помощью которой банки смогут обмениваться данными о мошенниках. Как сообщили в пресс-службе Ассоциации банков России, инициативу озвучил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в ходе заседания комитета по информационной безопасности ассоциации.

Как говорится в сообщении, Кузнецов предложил за основу системы взять платформу по обмену данными об инцидентах, которая разработана и успешно применяется в Сбербанке. По словам Кузнецова, она агрегирует более 1 млн индикаторов в сутки и имеет актуальную информацию об угрозах в режиме онлайн. Нейронная сеть анализирует и оценивает паттерны поведения клиентов, выявляет нетипичные для них действия и сообщает о них специалистам по безопасности. По словам Кузнецова, эффективность работы системы фрод-мониторинга во всем мире составляет 83%, системы фрод-мониторинга Сбербанка - 97%.

Банки - члены Ассоциации могли бы присоединиться к платформе по обмену данными для обмена информацией об актуальных угрозах, интеграции с существующими в банке средствами защиты, реагирования на инциденты и противодействия фишинговым атакам, предложил зампред правления Сбербанка. "Мы предлагаем реализовать платформу под эгидой Ассоциации банков России в независимой информационной структуре с независимым контролем. От объединения усилий банковского сообщества по обмену информацией, подходах в оценке рисков зависит снижение ущерба клиентам, банкам и экономике в целом", - подчеркнул он.

Запуск платформы в промышленную эксплуатацию, предполагающую обмен информацией между Сбербанком и другими участниками рынка, планируется 18 июня. Однако до этого момента необходимо провести правовую экспертизу такого обмена, отмечали участники дискуссии. Сейчас юридические основы такой деятельности определяет ЦБ, который в 2015 году создал свой центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в финансовой сфере (ФинЦЕРТ). Участниками информационного обмена в рамках ФинЦЕРТ являются более 420 кредитных организаций, которые к концу года начнут предоставлять информацию о кибератаках в автоматизированном порядке.

Как говорится в пресс-релизе, представители главного управления безопасности и защиты информации Банка России (структурным подразделением которого является ФинЦЕРТ) предложили разработчикам Сбербанка обменяться информацией, чтобы определить, возможна ли интеграция двух платформ.

В апреле комитет планирует провести две рабочие встречи по техническим вопросам и юридической экспертизе проекта Сбербанка. Сбор предложений о стандартизации использования и аудирования системы в Ассоциации намерены завершить к маю.

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