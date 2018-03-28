Правительство рассматривает создание единого органа по контролю за пищевой продукцией

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Полномочия по контролю за пищевой продукцией могут быть переданы единому органу, при этом такое объединение требует разрешения в кратчайшие сроки, заявил журналистам министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов.

"Возможно ли создание единой системы или единого органа по контролю за качеством пищевой продукции в производстве и обороте? Возможно. Такие практики международные есть. Рассматриваем ли мы эти варианты как один из вариантов в нашем меню решения проблемных вопросов? Рассматриваем", - сказал Абызов.

Сейчас Россельхознадзор может проверять безопасность готовой пищевой продукции на производстве и складах, однако не имеет право осуществлять проверки на рынках и в магазинах. Проверкой готовой продукции на прилавках и в магазинах занимается Роспотребнадзор.

Министр подчеркнул, что сейчас между Россельхознадзором и Роспотребнадзором практически не происходит информационного взаимодействия. "Это означает, что каждый проверяет свою стезю, результаты проверок не публикует и не обменивается этими данными", - пояснил Абызов. При этом риски безопасности пищевой продукции единые и не зависят от того, какой орган проверяет данную продукцию на этапе производства, перевозки или продаж. "Если некачественный продукт появился в торговой сети, то это означает, что нам нужно найти источник его производства и распространения", - отметил министр.

Решение по структуре исполнительной власти относится к компетенции президента России, добавил Абызов. "Нам надо делать выводы и готовить предложения на базе того положительного и отрицательного опыта, который у нас накоплен, чтобы в рамках этих предложений, определяя новую систему полномочий, мы смогли бы те негативные факторы, которые есть, исключать", - сказал он.

Выступая на коллегии Россельхознадзора, Абызов заявил, что вопросы совмещения информационных систем и налаживания информационного обмена не разрешаются на уровне ведомств на протяжении длительного времени. "В этой части терпение уже подходит к концу, здесь необходимо принимать радикальные меры. Это касается не только технического совмещения информационных систем, но и вопроса, которое поставило министерство [Минсельхоз], - обеспечение сквозного контроля от грядки до прилавка именно за счет возможного объединения функций этого контроля и надзора", - сказал министр.

Он подчеркнул, что объединение на базе единого органа госвласти требует разрешения в кратчайшее время.

Как сообщил в ходе заседания коллегии Россельхознадзора министр сельского хозяйства Александр Ткачев, Минсельхоз считает необходимым полностью передать Россельхознадзору полномочия сфере контроля за пищевой продукцией. По его словам, сейчас Минсельхоз ведет работу над пакетом законодательных инициатив и убеждает другие ведомства в необходимости принятия таких решений.