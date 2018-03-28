"Роснефть" в 2017 году увеличила на 40% объем сейсморазведки методом 2D на шельфе России

ТАСС, 28 марта. "Роснефть" провела в 2017 году более 46 тыс. погонных километров сейсморазведочных работ методом 2D на шельфе России, что на 40% превышает показатели 2016 года, сообщила компания.

"Более 36,5 тыс. погонных километров сейсморазведочных работ было выполнено на участках Арктического шельфа: Восточно-Сибирский-1, Южно-Чукотский, Северо- Врангелевский-1, Северо-Врангелевский-2, Анисинско- Новосибирский, Усть-Оленекский, Усть-Ленский, Притаймырский, Хатангский и Северо-Карский. Еще 9,7 тыс. погонных километров - на шельфе Дальнего Востока (Центрально-Татарский участок), где также были проведены сопутствующие геологоразведочные работы (магнитометрические и гравиметрические исследования, батиметрическая съемка)", - говорится в пресс-релизе "Роснефти".

Кроме того, на восьми лицензионных участках российского шельфа компания в 2017 году выполнила сейсморазведочные работы на 5,8 тыс. кв. км методом 3D, что превышает показатели 2016 года на 44%.

Также в 2017 году компания организовала три полевые геологические экспедиции: на острове Сахалин, в Таймыро-Хатангском и Тимано-Печорском регионах.

"В ходе экспедиций специалисты собрали большой объем геологического материала для лабораторно-аналитических исследований, результаты которых будут учтены при обновлении региональных геологических моделей и лицензионных участков компании на шельфе Арктики и Дальнего Востока", - отмечает компания.