Мощность энергоблока № 2 на Курской АЭС снизят на 50% для подготовки к проведению ремонта

КУРСК, 28 марта. /ТАСС/. Четвертый турбогенератор Курской АЭС отключат от сети в рамках проведения ремонта второго энергоблока станции. Мощность энергоблока при этом снизится наполовину, сообщили в среду в пресс-службе атомной электростанции.

"29 марта в рамках подготовки к плановому текущему ремонту энергоблока № 2 один из турбогенераторов энергоблока (ТГ-4) будет отключен от сети. Соответственно, мощность энергоблока № 2 будет снижена на 50%", - сказали в пресс-службе Курской АЭС. Отмечается, что ремонт запланировали в соответствии с годовым графиком.

На сегодняшний день на Курской АЭС функционируют энергоблоки № 2, 3, 4. Все они работают на мощности, установленной диспетчерским графиком. Энергоблок №1 находится на капитальном ремонте с 2 января этого года.

Курская АЭС в составе концерна "Росэнергоатом" входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом". На АЭС эксплуатируют четыре энергоблока с канальными реакторами РБМК-1000 общей мощностью 4 млн кВт. Курскую АЭС-2 строят как станцию замещения взамен выбывающих из эксплуатации энергоблоков действующей Курской АЭС. Как ожидается, ввод в эксплуатацию двух первых энергоблоков Курской АЭС-2 планируют синхронизировать с выводом из эксплуатации первого и второго энергоблоков действующей станции.