УВЗ обсуждает предоставление интеллектуальных прав на производство тележек

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. АО "НПК "Уралвагонзавод" обсуждает с вагоностроителями вопрос предоставления интеллектуальной собственности на производство тележек УВЗ, сообщил заместитель генерального директора по железнодорожной технике "Уралвагонзавода" Борис Мягков, которого цитирует пресс-служба УВЗ.

"Сегодня мы расторгли договор с АО "Алтайвагон". Многолетняя история подошла к концу. Сейчас мы ведем переговоры с вагоностроительными предприятиями по предоставлению интеллектуальной собственности на производство тележек УВЗ. Условия этих договоров придавать огласке до их заключения некорректно, что в свое время сделал "Алтайвагон". До достижения компромиссов они целенаправленно выносили все детали переговоров на всеобщее обозрение", - сказал он.

По словам Мягкова, договоры для всех заводов типовые, без каких-либо преференций. "Условия соответствуют интересам корпорации по защите интеллектуальной собственности и результатам интеллектуальной деятельности, но в то же время позволяют УВЗ, как ответственному за качество этой продукции, осуществлять контроль во избежание попадания на сеть железных дорог некачественной продукции", - пояснил он.

По типовой тележке 18-100 с увеличенной максимальной осевой нагрузкой в 23,5 тонн практически все предприятия уже заключили договор, в том числе ведутся переговоры с "Алтайвагоном", отметил Мягков. "По тележке 18-194-1 несколько заводов получили уже лицензию на типовых условиях", - сказал он.

История вопроса

В декабре УВЗ подал в суд иск о расторжении лицензионного договора с АО "Алтайвагон" на производство вагонных тележек модели 18-194-1 с увеличенной максимальной осевой нагрузкой в 25 тонн. Решение было принято ввиду того, что лицензиат не обеспечил выполнение требований к соблюдению качества и порядку предоставления достоверной отчетной документации.

Согласно заявлению "Алтайвагона", завод сообщал о ненадежности используемых в комплектации инновационной тележки полиуретановых изделий, однако в УВЗ не предприняли "никаких действий для решения проблемы", использовав "ее для ведения нечестной конкурентной борьбы".

Срыв поставок комплектующих для тележки мод. 18-194-1 их изготовителями по лицензии УВЗ привел к невозможности исполнения "Алтайвагоном" контракта с АО "СУЭК", отмечает " Алтайвагон".

В конце ноября сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении "Уралвагонзавода" и НПП "Уником-Сервис" по признакам нарушения ч.4 ст.11 Закона о защите конкуренции (ограничивающие конкуренцию соглашения между хозяйствующими субъектами). В частности, ФАС установила, что в целях продвижения на рынок российской инновационной тележки между "Алтайвагоном" и УВЗ в декабре 2013 года был заключен лицензионный договор на 10 лет, согласно которому комплектующие к тележке поставляются только теми производителями, которых одобрил УВЗ. Для этого "Алтайвагон" заключил договор поставки с "Уником-Сервисом". Однако 7 апреля 2017 года компания "Уником-Сервис" неожиданно уведомила письмом "Алтайвагон" о приостановлении поставок своей продукции в адрес третьих лиц ввиду запрета УВЗ.

В ФАС также отмечали, что на запросы о причинах такого решения "Уралвагонзавод" не привел письменного ответа. "Из неофициальных сообщений можно заключить, что завод связывает свое решение с плохим качеством изготовления комплектующих "Уником-Сервис". В то же время в адрес УВЗ такая продукция продолжает отгружаться", - добавляли в ФАС.

По данным РЖД, в апреле 2017 года на УВЗ было изготовлено и зарегистрировано более 1 тыс. вагонов, оснащенных такой тележкой. Также УВЗ разрешил отгрузку комплектующих "Уником-Сервис" в адрес ремонтных компаний ВРК-1, -2, -3 для проведения текущего ремонта вагонов своей дочерней компании ООО "УВЗ-Логистик".