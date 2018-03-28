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В Адыгее началась реконструкция участка федеральной трассы Р-217 "Кавказ"

Экономика и бизнес
28 марта, 17:49 UTC+3 МАЙКОП МАЙКОП 28, марта. /ТАСС

Общая стоимость работ составляет 5,7 млрд рублей

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МАЙКОП, 28 марта. /ТАСС/. Реконструкция автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" на участке длиной 10 км, охватывающем подъезд к столице Адыгеи со стороны города Армавира Краснодарского края, началась в регионе. Работы планируется завершить в 2020 году, сообщил ТАСС в среду руководитель дорожного отдела министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства республики Даур Аргун.

"Управлением федеральных автодорог "Черноморье" Федерального дорожного агентства сейчас начаты масштабные работы по реконструкции трассы Р-217 "Кавказ". Строительство транспортной развязки у въезда в столицу республики со стороны Армавира будет вестись одновременно в две очереди, его завершат в 2020 году. Общая стоимость работ - 5,7 млрд рублей федеральных средств", - сказал он.

На первом этапе заменят около 10 км дорожного полотна от станицы Кужорской Майкопского района до подъезда к Майкопу, а также построят три путепровода - поворот на хутор Пролетарский, поворот на хутор 17 лет Октября с разворотом на аул Мафэхабль, поворот на станицу Кужорскую. Завершить строительство планируется в 2019 году, на эти цели направят 3,9 млрд рублей. Вторую очередь, включающую работы у въезда в столицу Адыгеи, закроют уже в 2020 году. Она предусматривает благоустройство въезда со стороны Армавира, где расширят и реконструируют дорогу у Кужорского переезда, изменят придорожную полосу, а над самим переездом возведут транспортную развязку эстакадного типа с разветвлениями, уточнил Аргун.

Он также отметил, что реконструкция автодороги вызвана постоянно увеличивающейся транспортной нагрузкой на подъезд к Майкопу со стороны Армавира. После окончания строительства на трассе появятся четыре полосы движения, дорогу оградят металлическими барьерами, на ней установят шумозащитные экраны и автобусные остановки, оборудуют уличное освещение.

"Развязка важна и в связи с планами по строительству объездной дороги вокруг Майкопа, соединяющей Армавирскую трассу с трассой Майкоп - Туапсе. Вопрос финансирования проекта решался главой республики Муратом Кумпиловым на федеральном уровне. Сейчас проводятся работы по корректировке проектной документации с перспективой начала строительно-монтажных работ уже в этом году. Цель - создать в республике логичную и безопасную транспортную систему", - добавил собеседник агентства.

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