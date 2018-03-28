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Минстрой предложил налоговые каникулы банкам, кредитующим застройщиков

Экономика и бизнес
28 марта, 17:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

В министерстве считают, что оптимизация налоговых издержек банков призвана стимулировать кредитование проектов жилищного строительства

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МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Министерство строительства и ЖКХ предложило оптимизировать налоговые издержки банков, которые выдают проектные кредиты застройщикам. Соответствующий проект поправок в Налоговый кодекс опубликован для обсуждения на портале раскрытия правовой информации.

"Изменения позволят нести расходы по уплате налога на прибыль только после фактического получения дохода", - говорится в пояснительной записке к проекту. Речь идет о доходах по целевым кредитам, выданным застройщикам в соответствии с законодательством об участии в долевом строительстве, отмечено в документе.

Оптимизация налоговых издержек банков призвана стимулировать кредитование ими проектов жилищного строительства, отмечает министерство. Поправки разработаны для перехода к новым формам финансирования жилищного строительства, минимизирующим риски граждан, говорится в документе.

Ранее глава Минстроя Михаил Мень заявлял, что уровень кредитной ставки для застройщиков не должен превышать 6% годовых.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил план- график поэтапного перехода от долевого к проектному финансированию жилищного строительства, сообщалось ранее. План предусматривает, что с 1 июля 2018 года начнется заключение договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) с использованием механизма как счетов эскроу, так и привлечение денежных средств по ДДУ напрямую застройщиком с отчислением в Фонд защиты прав дольщиков.

Принцип действия эскроу-счетов применительно к долевому строительству состоит в том, что участник долевого строительства, заключая договор с застройщиком, перечисляет средства не строительной компании, а на счет эскроу в соответствующий банк, с которым работает данный застройщик. Девелоперы должны возводить жилье на кредитные средства, а деньги покупателей получат только после передачи им квартир.

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Мень, Михаил Александрович Медведев, Дмитрий Анатольевич
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