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Власти Удмуртии хотят провести санацию слабых предприятий АПК, чтобы избежать их закрытия

Экономика и бизнес
28 марта, 18:14 UTC+3 ИЖЕВСК ИЖЕВСК 28, марта. /ТАСС

При этом чиновники опасаются, что не со всеми руководителями проблемных предприятий удастся договориться

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ИЖЕВСК, 28 марта. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии намерено провести санацию порядка 50 слабых сельхозпредприятий, сообщила в среду и.о. главы министерства Ольга Абрамова.

"Мы хотим "прокачать" наши слабые хозяйства и попытаться их либо присоединить к более крупным соседям, либо объединить, если есть такая возможность с территориальной точки зрения. А по отдельным хозяйствам такая возможность есть", - сказала она на пресс-конференции.

По ее словам, такой шаг позволит избежать закрытия предприятий, многие из которых в своих поселениях являются градообразующими. "Есть ферма, на которой работают 50 человек, а в деревне проживают 250 человек. Закрытие такой фермы говорит о том, что этой деревни скоро может не быть", - подчеркнула она.

Абрамова рассказала, что в настоящее время ведомство совместно с главами муниципальных образований республики проводят обследование каждого хозяйства, чтобы определиться с перечнем организаций, которые необходимо санировать. К числу факторов, по которым будут определять фермы со слабым менеджментом, и. о. министра отнесла недостаточный уход за животными, низкие зарплаты и проблемы с их выплатой.

Возмещение расходов

По предварительным оценкам регионального Минсельхоза, в республике насчитывается 48 проблемных мероприятий АПК, однако не со всеми, сказала Абрамова, власти смогут договориться. "У меня есть примеры, когда учредители этих предприятий готовы пустить всех животных на мясо, людей оставить без работы, потому что это бизнес. Им проще так сделать ", - сказала она.

Абрамова отметила, что для проведения санации в министерстве будут предусмотрены финансовые возможности, но не уточнила их объемов. "Мы рассматриваем вопрос предоставления каких-то компенсаций, возмещения расходов на то, чтобы провести эту реорганизацию", - сказала она.

Абрамова подчеркнула, что министерство не будет "проводить никакую революцию" и не собирается "ни у кого ничего отбирать". По ее словам, в республике есть хозяйства, которые не могут самостоятельно справиться со своими проблемами и сами просят им помочь "с кем-нибудь объединиться". Она заметила, что для сильных хозяйств такое объединение, несмотря на дополнительную нагрузку, интересно с точки зрения дополнительных площадей и животноводческих объектов.

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