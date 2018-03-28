Базовый перевозчик аэропорта Платов до конца апреля увеличит парк до восьми самолетов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 марта. /ТАСС/. Российская авиакомпания "Азимут", которая базируется в новом аэропорту Ростова-на-Дону Платов, до конца апреля увеличит парк до восьми самолетов Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщил в ходе заседания совета по инвестициям исполнительный директор компании Эдуард Теплицкий.

"Сейчас мы в стадии получения шестого судна. В течение трех недель парк увеличится до восьми самолетов", - сказал он, уточнив, что самолеты поступят в апреле.

В марте авиакомпания получила в эксплуатацию пятый самолет Sukhoi Superjet 100. Как сообщалось, перевозчик планирует к 2022 году увеличить парк самолетов до 16 судов.

По словам Теплицкого, к концу лета "Азимут" начнет выполнять рейсы в Армению и Киргизию, а с осени 2019 года - в Германию и Чехию.

Авиакомпания "Азимут" выполняет рейсы из Ростова-на-Дону в Махачкалу, Сочи, Санкт-Петербург, Москву, Самару, Новосибирск и другие города. Перевозчик начал полеты в сентябре 2017 года. За 2017 год "Азимут" перевез 73 тыс. пассажиров. Как сообщил ТАСС ранее исполнительный директор компании, в 2018 году авиакомпания рассчитывает обслужить около 730 тыс. человек.

"Азимут" является базовым перевозчиком нового аэропорта Платов Ростова-на-Дону. Платов - первый в России аэропорт, построенный с нуля со времен распада СССР, открылся 7 декабря 2017 года. Аэропорт расположен в 30 км от Ростова- на-Дону. С начала эксплуатации Платов обслужил 652 тыс. 956 человек.