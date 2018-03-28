Свыше 40 инвестпроектов на Дальнем Востоке получат нефинансовую господдержку до 2025 года

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Власти РФ окажут нефинансовые меры поддержки более 40 частным инвестиционным проектам, реализующимся до 2025 года в рамках государственной программы "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона". Об этом сообщил в среду на заседании комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Артур Ниязметов.

"Мы предусмотрели новые показатели в рамках государственной программы. В частности, это показатели, касающиеся частных инвестиционных проектов, которые отбираются для включения в программу и не требуют бюджетного финансирования. Это новый инструмент поддержки, соответствующий порядок принят правительством. К 2025 году будет отобрано не менее 43 инвестиционных проектов с объемом инвестиций 476 млрд рублей и около 5 тыс. новых рабочих мест", - сказал он.

Ниязметов отметил, что уже удалось отобрать 21 такой инвестиционный проект. Сейчас завершается сбор заявок на участие проектов во втором этапе отбора.

Он напомнил, что общий объем федерального финансирования госпрограммы на период 2018-2020 годы составит 61,4 млрд рублей: 20,5 млрд рублей в 2018 году, 20,6 млрд - в 2019 году и 20,3 млрд - в 2020 году. Также в федеральном бюджете зарезервированы дополнительные средства в размере 68,3 млрд рублей на финансирование планов социального развития центров экономического роста на Дальнем Востоке: 33,7 млрд рублей в 2018 году, 17,7 млрд - в 2019 году и 16,9 млрд - в 2020 году.