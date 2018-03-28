Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.03:
$ 57.56
€ 71.33
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Свыше 40 инвестпроектов на Дальнем Востоке получат нефинансовую господдержку до 2025 года

Экономика и бизнес
28 марта, 18:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Власти отобрали уже 21 проект, а сейчас завершают сбор заявок на участие во втором этапе

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Власти РФ окажут нефинансовые меры поддержки более 40 частным инвестиционным проектам, реализующимся до 2025 года в рамках государственной программы "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона". Об этом сообщил в среду на заседании комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Артур Ниязметов.

"Мы предусмотрели новые показатели в рамках государственной программы. В частности, это показатели, касающиеся частных инвестиционных проектов, которые отбираются для включения в программу и не требуют бюджетного финансирования. Это новый инструмент поддержки, соответствующий порядок принят правительством. К 2025 году будет отобрано не менее 43 инвестиционных проектов с объемом инвестиций 476 млрд рублей и около 5 тыс. новых рабочих мест", - сказал он.

Ниязметов отметил, что уже удалось отобрать 21 такой инвестиционный проект. Сейчас завершается сбор заявок на участие проектов во втором этапе отбора.

Он напомнил, что общий объем федерального финансирования госпрограммы на период 2018-2020 годы составит 61,4 млрд рублей: 20,5 млрд рублей в 2018 году, 20,6 млрд - в 2019 году и 20,3 млрд - в 2020 году. Также в федеральном бюджете зарезервированы дополнительные средства в размере 68,3 млрд рублей на финансирование планов социального развития центров экономического роста на Дальнем Востоке: 33,7 млрд рублей в 2018 году, 17,7 млрд - в 2019 году и 16,9 млрд - в 2020 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Развитие Дальнего Востока
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рекомендация МЧС сократить пребывание на улице в среду вечером в Москве дана ошибочно
2
Обвиняемая арендатор ТЦ в Кемерове уверена, что причиной пожара стал поджог
3
Охранник кемеровского ТЦ заявил, что кнопка пожарной сигнализации была неисправна
4
"Олег Анофриев оставил после себя уникальную память"
5
Суд заочно арестовал пранкера Вольнова, сообщившего о якобы сотнях погибших в Кемерове
6
Южная Корея и "проклятие президентов"
7
В Берне ожидают предания огласке всех деталей расследования покушения в Солсбери
Темы дня
Новости партнеров