Apple представила новую версию планшета iPad для школьников и студентов

НЬЮ-ЙОРК, 28 марта. /ТАСС/. Новую версию планшета iPad, значительно более доступную по цене, представила американская компания Apple на мероприятии в одном из колледжей Чикаго (штат Иллинойс). Как сообщил телеканал Fox News, новый гаджет весьма конкурентоспособен по цене и предназначен в первую очередь для школьников и студентов.

Планшет оборудован 9.7 дюймовым дисплеем, оснащен датчиком распознавания отпечатка пальцев владельца Touch ID, процессором A10 Fusion и аккумулятором, способным обеспечить до 10 часов работы без подзарядки, сообщил на презентации вице-президент Apple по маркетингу Грег Джосвик. По его словам, офисный пакет Apple - программы Pages, Keynote, Numbers - теперь также будут поддерживать стилус Apple Pencil. Стоимость гаджета при закупке учебными заведениями будет составлять $299, а для остальных покупателей - $329.

Данный планшет оснащен новыми интегрированными обучающими программами. Компания-производитель увеличила на гаджете объем бесплатного облачного хранилища с 5 до 200 Гб. iPad поступит в продажу в трех цветах - серебряном, сером и золотом.

Помимо нового iPad, на презентации в Чикаго Apple представила также набор программ и сервисов для использования в образовательном процессе. Например, функция Shared iPad даст возможность использовать один iPad несколькими учениками. На устройстве будут храниться документы, приложения и настройки каждого из них. Еще одно новое приложение позволит учителям централизованно назначать задачи, отслеживать их процент выполнения и затраченное каждым учащимся время.

Кроме того, Apple презентовала свою учебную программу "Креативность для каждого", которая позволит внедрить задания по съемке видео, фотографированию и рисованию в учебные планы по любому предмету. Это дополнение к уже существующей инициативе Apple "Программировать может каждый", которая предлагала курс занятий по программированию для учащихся.