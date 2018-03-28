Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.03:
$ 57.56
€ 71.33
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Apple представила новую версию планшета iPad для школьников и студентов

Экономика и бизнес
28 марта, 18:27 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 28, марта. /ТАСС

Стоимость гаджета при закупке учебными заведениями составит $299

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 28 марта. /ТАСС/. Новую версию планшета iPad, значительно более доступную по цене, представила американская компания Apple на мероприятии в одном из колледжей Чикаго (штат Иллинойс). Как сообщил телеканал Fox News, новый гаджет весьма конкурентоспособен по цене и предназначен в первую очередь для школьников и студентов.

Планшет оборудован 9.7 дюймовым дисплеем, оснащен датчиком распознавания отпечатка пальцев владельца Touch ID, процессором A10 Fusion и аккумулятором, способным обеспечить до 10 часов работы без подзарядки, сообщил на презентации вице-президент Apple по маркетингу Грег Джосвик. По его словам, офисный пакет Apple - программы Pages, Keynote, Numbers - теперь также будут поддерживать стилус Apple Pencil. Стоимость гаджета при закупке учебными заведениями будет составлять $299, а для остальных покупателей - $329.

Данный планшет оснащен новыми интегрированными обучающими программами. Компания-производитель увеличила на гаджете объем бесплатного облачного хранилища с 5 до 200 Гб. iPad поступит в продажу в трех цветах - серебряном, сером и золотом.

Помимо нового iPad, на презентации в Чикаго Apple представила также набор программ и сервисов для использования в образовательном процессе. Например, функция Shared iPad даст возможность использовать один iPad несколькими учениками. На устройстве будут храниться документы, приложения и настройки каждого из них. Еще одно новое приложение позволит учителям централизованно назначать задачи, отслеживать их процент выполнения и затраченное каждым учащимся время.

Кроме того, Apple презентовала свою учебную программу "Креативность для каждого", которая позволит внедрить задания по съемке видео, фотографированию и рисованию в учебные планы по любому предмету. Это дополнение к уже существующей инициативе Apple "Программировать может каждый", которая предлагала курс занятий по программированию для учащихся.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рекомендация МЧС сократить пребывание на улице в среду вечером в Москве дана ошибочно
2
Обвиняемая арендатор ТЦ в Кемерове уверена, что причиной пожара стал поджог
3
Охранник кемеровского ТЦ заявил, что кнопка пожарной сигнализации была неисправна
4
"Олег Анофриев оставил после себя уникальную память"
5
Суд заочно арестовал пранкера Вольнова, сообщившего о якобы сотнях погибших в Кемерове
6
Южная Корея и "проклятие президентов"
7
В Берне ожидают предания огласке всех деталей расследования покушения в Солсбери
Темы дня
Новости партнеров