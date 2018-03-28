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Структуры Ростеха и Росатома подали заявки на конкурс строительства ТЭС в Тамани

Экономика и бизнес
28 марта, 18:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Ранее стало известно, что процедуру допуска на участие в конкурсе прошли три компании: структура "Росатома" - "ВетроОГК", структура ГК "Ростех" - "Технопромэкспорт" и компания "Фортум"

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МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Две компании из трех прошедших процедуру допуска для участия в конкурсе на строительство теплоэлектростанции в Тамани мощностью до 460 МВт подали заявки на участие в торгах. Как следует из данных электронной площадки проведения торгов, в конкурсе приняли участие "Технопромэкспорт", входящий в Ростех, и "ВетроОГК", входящая в Росатом.

Ранее сообщалось, что процедуру допуска на участие в конкурсе прошли три компании: структура "Росатома" - "ВетроОГК", структура ГК "Ростех" - "Технопромэкспорт" и компания "Фортум" ("дочка" финской Fortum).

Прохождение этого этапа не означает, что компании будут в дальнейшем подавать заявки на строительство станции в рамках конкурса. Процедура допуска - технический процесс проверки заявленных станций на соответствие их проектам, только компании, прошедшие процедуру допуска, в дальнейшем смогут принимать участие в последующих этапах конкурса на строительство ТЭС в Тамани.

Итоги конкурса будут объявлены до 1 апреля.

Проект строительства электростанции в Тамани обсуждается с лета 2015 года. Первый конкурс по выбору инвестора, объявленный в 2016 году, не состоялся из-за отсутствия заявок. После этого Минэнерго пересмотрело ценовые параметры тендера, а также технические требования к оборудованию.

Сначала планировалось, что мощность новой станции составит более 600 МВт, но позже она была снижена до 460 МВт. Инвесторам предложили построить электростанцию по механизму договора о предоставлении мощности (ДПМ) - с гарантированным возвратом инвестиций в течение 15 лет. Поставка электроэнергии должна начаться в 2021 году.

Строительство электростанции в Тамани призвано покрыть энергодефицит в Краснодарском крае и поддержать стабильную работу энергосистемы Крымского полуострова.

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