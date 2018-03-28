Производство тепличных овощей на Ставрополье увеличилось втрое за пять лет

СТАВРОПОЛЬ, 28 марта. /ТАСС/. Производство овощей защищенного грунта показало наибольший рост в сельском хозяйстве Ставропольского края за последние пять лет. Выпуск тепличных овощей вырос в три раза, до 65,3 тыс. тонн, сообщил в среду журналистам министр сельского хозяйства края Владимир Ситников.

"Самый большой рост за пять лет - в три раза - показан по производству овощей закрытого грунта. Мы неоднократно говорили о серьезных планах на перспективу. Задача - выйти [по площади теплиц] на 300 га к 2020 году, получить объемы производства более 100 тыс. тонн и стать абсолютными лидерами по производству овощей закрытого грунта в РФ", - сказал он.

Как сообщалось, площадь теплиц в регионе составляет 189 га. По результатам реализации нескольких инвестиционных проектов планируется увеличить этот объем до 253 га в 2018 году. По итогам 2017 года Ставрополье занимало второе место по производству тепличных овощей в России.

Рост производства зерновых в крае за пять лет составил 44% до уровня 10,2 млн тонн в 2017 году, аграрии произвели на 47% больше сахарной свеклы (2,2 млн тонн), на 23% выросло производство плодово-ягодной продукции (до уровня 67,4 тыс. тонн).