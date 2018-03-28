Порт Индига планируется включить в проект "Белкомур"

АРХАНГЕЛЬСК, 28 марта. /ТАСС/. Проект строительства порта в поселке Индига Ненецкого автономного округа планируется включить в проект железнодорожной магистрали "Белкомур". Об этом сообщил депутатам Архангельского областного собрания в среду в ходе 42-й сессии регионального парламента губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

"Могу приоткрыть завесу и [сообщить], что НАО собирается стать участником проекта "Белкомур" с предложением включения в него своего объекта порта "Индига"… Ведется большая работа, чтобы некую разобщенность в Арктической зоне РФ переформатировать в совместную [работу]. НАО - важная для нас территория, у нас будут совместные большие проекты", - сказал Орлов, отвечая на вопрос о перспективах взаимодействия области и округа.

Орлов отметил, что у регионов Арктической зоны РФ есть ряд инфраструктурных проектов, которые можно совместно реализовать с учетом интересов нескольких территорий. "Сегодня мы ищем такого рода проекты, которые смогут объединить потенциал арктических регионов, повлиять на их развитие и изменить условия жизни людей", - сказал ТАСС Орлов.

Губернатор отметил, что проект "Индига" рассматривается в качестве одного из портов развития Арктической зоны. "Там есть предпроектные решения, которые внесены в Росморпорт и получили соответствующие заключения. Но совершенно очевидно, что к этому порту должна прийти дорога, которая будет обеспечивать его функционирование. Я считаю, что проект строительства железнодорожной магистрали "Белкомур" может получить некий "зонтик", который может раскрыться в высокоширотной части Арктической зоны Российской Федерации: Архангельск - Ненецкий автономный округ - Мурманская область, и сегодня в этом вопросе мы выстраиваем диалог с руководителями этих регионов", - сказал ТАСС губернатор.

Как отметил ТАСС депутат Архангельского областного собрания от автономного округа Матвей Чупров, такой совместный проект важен для взаимодействия двух соседних регионов. "Строительство глубоководного порта в Индиге - это масштабный проект развития российской Арктики, несомненно, который послужит укреплению российской экономики и это, наверно, будет первый крупный экономический проект во взаимодействии Архангельской области и Ненецкого округа за весь постсоветский период. Не секрет, что взаимоотношения между округом и областью переживали разные времена… Сейчас, с приходом [врио главы НАО] Александра Цыбульского, с другим, федеральным взглядом на развитие Арктики, появляются точки соприкосновения, взаимодействия субъектов", - сказал Чупров.

О проекте "Белкомур"

"Белкомур" - это проект строительства железнодорожной магистрали Белое море - Коми - Урал. Он предполагает сокращение плеча доставки грузов с Урала и из Сибири к морским портам Архангельска до 850 км. Новая магистраль свяжет Урал и Коми с незамерзающими портами Архангельска, Мурманска и Северной Европы. В перспективе новая дорога обеспечит кратчайший путь в Северную Европу и регионы Сибири, Казахстана и Средней Азии, что создаст хорошие условия для транзита грузов через Россию.

Проект оценивается в 330 млрд рублей в ценах 2016 года с учетом заемных средств. Инвестор - китайская компания Poly International Holding Co., Ltd - готов вложить в проект "Белкомура" до $5,5 млрд.

Проект глубоководного морского порта "Индига"

Одним из приоритетных проектов в рамках формирования Ненецкой опорной зоны может стать строительство глубоководного незамерзающего порта "Индига" в районе одноименного поселка.

Предполагаемая пропускная способность порта, строительство которого планируется осуществить по принципу государственно-частного партнерства, может составить до 30 млн тонн. Предполагается, что в структуру порта войдут, в частности, нефтяные и угольные терминалы, а также терминал по отгрузке сжиженного природного газа (СПГ).