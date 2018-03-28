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"КамАЗ" планирует начать испытания арктического вездехода в условиях севера в 2018 году

Экономика и бизнес
28 марта, 19:42 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 28, марта. /ТАСС

Заместитель главного конструктора по автомобилям ПАО "КамАЗ" считает, что спрос на такие автомобили будет

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КАЗАНЬ, 28 марта. /ТАСС/. Вездеход "КамАЗ-Арктика" планируется испытать в условиях крайнего севера в 2018 году. Об этом ТАСС сообщил заместитель главного конструктора по автомобилям ПАО "КамАЗ" Евгений Макаров в кулуарах международного форума автомобилестроения ТIAF supported Ьу Automechanika, который проходит в Казани.

"Был собран первый автомобиль ("Камаз-Арктика" - прим. ТАСС), он находится сейчас на тестировании, на испытаниях, в проекте предусмотрено несколько моделей, но пока собран один. Интерес к этому проекту очень живой, буквально в этом году планируются эксплуатационные испытания, то есть не на заводе, а на деле - в районах крайнего севера", - сказал он.

Макаров уточнил, что по итогам испытаний будет приниматься решение о дальнейшей судьбе вездехода. "Все будет зависеть от спроса. Я думаю, что спрос на такие автомобили будет", - сказал он.

Вездеход-автодом на шинах низкого давления "Камаз- Арктика" был представлен в Москве на выставке "Вузпромэкспо - 2017". Он предназначен для перевозки людей и грузов на территории арктических зон России, Сибири, и Дальнего Востока. В автомобиле установлена сочлененная рама. В жилом модуле машины созданы комфортные условия для жилья трех человек: внутри него спальные места, санитарный блок, автономный генератор и отопитель.

Группа компаний "КамАЗ" входит в двадцатку ведущих мировых производителей тяжелых грузовых автомобилей, а также выпускает прицепы, автобусы, двигатели, силовые агрегаты, различный инструмент. Доля компании на рынке тяжелых грузовых автомобилей РФ составляет 51%. Крупнейшим акционером "Камаза" является ГК "Ростех" (контролирует 49,9%). Среди остальных акционеров - ООО "Автоинвест" (23,54%), германский автоконцерн Daimler (15%) и ООО "Финансово-лизинговая компания "Камаз" (3,72%), прочие юридические и физические лица владеют 11,56%.

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