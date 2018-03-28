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Союз налогоплательщиков запустит приложение для контроля за налоговыми органами и МСУ

Экономика и бизнес
28 марта, 19:24 UTC+3 АСТРАХАНЬ АСТРАХАНЬ 28, марта. /ТАСС

Мобильное приложение "будет работать на расширение возможностей субъектов общественного контроля"

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АСТРАХАНЬ, 28 марта. /ТАСС/. Российский союз налогоплательщиков запустит мобильное приложение, с помощью которого можно будет сообщать о нарушениях в деятельности налоговых органов, органов государственной власти и местного самоуправления в сфере налогообложения. Об этом сообщил в среду первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю и председатель исполкома Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов.

"Сегодня мы, как Российский союз налогоплательщиков, выходим с инициативой и проектом создания мобильного приложения, которое имеет рабочее название "Диалог с налогоплательщиком" и будет работать на расширение возможностей субъектов общественного контроля", - сказал Кирьянов. "С помощью мобильного приложения в режиме онлайн появится возможность сообщить о нарушениях в деятельности налоговых органов, органов государственной власти и местного самоуправления с последующим обязательным получением обратной связи", - пояснил он.

"Мобильное приложение будет использоваться для сообщения информации о нарушении и автоматически в режиме реального времени о ее передачи субъектам общественного контроля, СМИ, общественным активистам", - объяснил Кирьянов.

Далее, по его словам, алгоритм предполагает подтверждение или опровержение нарушения со стороны общественности и СМИ, реакцию со стороны субъектов общественного контроля в заданный временной интервал. "В случае отсутствия реакции информация о нарушении передается субъекту общественного контроля более высокого уровня. Развитие каждой ситуации полностью фиксируется в отдельном чате системы", - заключил он.

О форуме

Программа форума "Сообщество", который открылся в среду в Астрахани, рассчитана на два дня, в рамках которых пройдут дискуссионные экспертные сессии и мастер-классы. В мероприятиях ожидают участие более 60 экспертов, в целом количество участников превысит 1,2 тыс. человек.

Форумы гражданских активистов "Сообщество" традиционно проводятся Общественной палатой во всех федеральных округах в течение года. За три прошедших года форум "Сообщество" собрал 23 тыс. участников и 2 тыс. волонтеров. В этом году форумы пройдут в Уфе (24-25 апреля), Ханты-Мансийске (30-31 мая), Томске (20-21 июня), Туле (18-19 июля), Калининграде (4-5 сентября), Южно-Сахалинске (26-27 сентября). Завершится цикл итоговым форумом в Москве 2-3 ноября.

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