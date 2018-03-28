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Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов снизились на 0,6-1,4%

Экономика и бизнес
28 марта, 19:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Курс доллара к рублю поднялся до 57,76 рубля

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МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС снизились к закрытию сессии в среду. Так, индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился на 0,59% - до 2249,23 пункта, РТС - на 1,38%, до 1226,8 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:03 мск поднялся на 0,43%, до 57,76 рубля, курс евро опустился на 0,04%, до 71,31 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,84% - до $68,82 за баррель.

Внешний фон на биржах США и геополитическая напряженность оказали негативное влияние на российский рынок акций, комментирует замдиректора аналитического департамента "Альпари" Анна Кокорева. "Завтра снижение продолжится. Индекс РТС может опуститься до 1200 пунктов, индекс ММВБ - до 2220 пунктов. Рубль продолжает ослабевать к мировым резервным валютам, и пока такая тенденция сохранится. Пара доллар/рубль в четверг будет торговаться в диапазоне 57,5-58 руб., пара евро/рубль - в коридоре 71-71,5 руб.", - полагает эксперт.

В начале торгов в среду в США индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, снизился на 0,03% и оказался на отметке 2611,8 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ опустился на 0,59%, до 6967,4 пункта. При этом индекс Dow Jones подрос на 0,16%, до 23896,2 пункта.

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