ФАС может оштрафовать распространителей рекламы мероприятия Jameson Block Party

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ненадлежащей рекламу мероприятия Jameson Block Party и виски Jameson и готовит материалы по возбуждению дел об административных правонарушениях в отношении распространителей рекламы. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Рекламораспространителям ненадлежащей рекламы - компаниям "Артком Медиа", "Рэп.ру", "Компания Афиша" и ИП Кирьянов М.В. выданы предписания о прекращении нарушения. В настоящий момент в отношении их готовятся материалы к возбуждению дел об административных правонарушениях, которые позволят определить размеры штрафов", - отмечает ФАС.

Как пояснили в ведомстве, в августе - сентябре 2017 года на нескольких сайтах в сети Интернет проводилась рекламная кампания мероприятия Jameson Block Party. При этом в рекламных материалах размещалась афиша мероприятия Jameson Block Party, выполненная в рамках фирменного стиля бренда Jameson, с указанием на ней товарного знака виски Jameson. Антимонопольный орган установил, что все распространенные материалы отвечали признакам рекламы. Кроме того, в рекламе отсутствовала возрастная категория мероприятия.

"Название мероприятия, афиша мероприятия, раздача бесплатных образцов алкогольного напитка - виски Jameson на мероприятии, порядок участия в мероприятии свидетельствуют о том, что мероприятие Jameson Block Party является рекламной акцией, цель которой - продвижение виски под торговой маркой Jameson. При этом в нарушение действующего законодательства реклама алкогольной продукции распространялась в сети Интернет и в ней отсутствовала возрастная категория проводимого рекламного мероприятия", - приводятся в сообщении слова начальника управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции (НДК) ФАС Татьяны Никитиной.