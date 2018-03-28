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Власти Адыгеи намерены привлечь инвесторов из Италии и Турции

Экономика и бизнес
28 марта, 19:47 UTC+3 МАЙКОП МАЙКОП 28, марта. /ТАСС

Глава республики отметил необходимость "использовать все возможности для укрепления международных отношений и деловых связей"

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МАЙКОП, 28 марта. /ТАСС/. Власти Адыгеи намерены привлечь в регион иностранные инвестиции, в частности, из Италии и Турции. Об этом сообщил ТАСС глава республики Мурат Кумпилов.

"Весной мы планируем переговоры с двумя бизнес-делегациями - из Италии и Турции. Необходимо тщательно подготовиться к встрече с инвесторами, продумать предложения, использовать все возможности для укрепления международных отношений и деловых связей", - заявил Кумпилов.

Он подчеркнул, что развитие в этом направлении должно обеспечить рост экономики региона и его экспортный потенциал.

Также для этих целей в регионе намерены создать инфраструктуру поддержки экспорта в республике, в частности, центр поддержки экспорта, внедрение регионально экспортного стандарта и другие.

По данным таможенной статистики, экспортный товарооборот республики в 2017 году составил $38,6 млн, что в 1,6 раза больше, чем в 2016 году. Крупнейшими торговыми партнерами в экспорте являются: Китай (19%), Ливан (15%), Абхазия (12,5%).

Большую часть в структуре экспорта составляют продовольственные товары (54%), а также древесина и целлюлозно-бумажные изделия (17,9%), продукция химической отрасли (16,3 %) и машиностроения (10%).

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