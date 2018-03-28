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Глава минсельхоза Ставрополья заявил, что кооперация поможет развить сельхозпереработки

Экономика и бизнес
28 марта, 19:53 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 28, марта. /ТАСС

Владимир Ситников назвал переработку зерна сложным и финансово емким направлением

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СТАВРОПОЛЬ, 28 марта. /ТАСС/. Ставропольский край перерабатывает 10% производимого зерна, без развития переработки продукция теряет конкурентоспособность. Перспектива развития отрасли - в кооперации, выразил мнение журналистам в среду министр сельского хозяйства края Владимир Ситников.

"У нас слабые позиции по переработке зерна, мы 10% перерабатываем, у нас полностью отсутствует глубокая переработка зерна <…> Мы должны быть конкурентоспособными, не имея глубокой переработки, нам будет очень сложно выдержать конкуренцию с нашими соседями. Это сложное очень направление, финансово емкое. Решать проблему, на мой взгляд, мы можем только с точки зрения кооперации", - сказал он.

По словам Ситникова, свободных ниш в этой сфере в регионе достаточно. "Мы не производим аминокислоты, глютен, крахмал и так далее, что востребовано в пищевой промышленности, не производим кормовые добавки", - напомнил министр.

По данным минсельхоза Ставрополья, чуть лучше в регионе развита переработка молока - из 631,8 тыс. тонн произведенного молока перерабатывается 30%. В марте 2018 года в городе Невинномысске начал работу ООО "Казьминский молочный комбинат", который создали путем объединения шести местных производителей. Авторы проекта рассчитывают, что продукцию завода будут продавать на территории края, регионов юга России и Северного Кавказа, в Республике Крым, Москве и Санкт-Петербурге.

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