В Совфеде в ближайшее время будет создан Совет по вопросам цифровой экономики

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Совет при председателе верхней платы парламента по вопросам цифровой экономики, призванный в том числе оказать законодательную поддержку при реализации программы "Цифровая экономика РФ", будет создан в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщил в среду глава комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Мезенцев.

"Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала инициативу вице-спикера Андрея Турчака о создании совета при главе верхней парламента по вопросам цифровой экономики. Он будет создан в ближайшее время", - сообщил Мезенцев.

По его словам, в состав совета войдут сенаторы, представители всех 10 комитетов СФ, руководители федеральных ведомств, представители профессиональных сообществ и бизнес-объединений, "в компетенцию которых входит взаимодействие по столь значимому для страны направлению".

"Комитет Совета Федерации по экономической политике видит для себя в качестве важнейших в рамках реализации Послания президента РФ Федеральному собранию задачи по совершенствованию национального законодательства, взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти по вопросам создания логичной, профессиональной законодательной нормативно-правовой базы", - подчеркнул глава комитета СФ.

Он сообщил, что основными задачами совета станут обеспечение законодательной поддержки, взаимодействие с ведомствами, стыковка подходов при формировании пакета нормативно-правовых актов и реализация программы "Цифровая экономика РФ". "Взаимодействие с руководством ряда регионов, на территории которых расположены бизнес-структуры, вклад которых в реализацию программы будет особо значим, - также одна из задач работы сенаторов", - отметил Мезенцев.

Программа "Цифровая экономика РФ", утвержденная летом 2017 года, рассчитана до 2024 года включительно и состоит из пяти направлений. Они посвящены нормативному регулированию, образованию и кадрам, кибербезопасности, формированию исследовательских компетенций и IТ-инфраструктуре. Часть мероприятий, предусмотренных документами, уже реализуются сейчас, программа собрала в единую систему как существующие меры, так и новые. В феврале 2017 года председатель нижней палаты Вячеслав Володин создал Совет по законодательному обеспечению цифровой экономики при спикере Госдумы.