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Дом Снегирева на Плющихе продан с аукциона за 186,5 млн рублей

Экономика и бизнес
28 марта, 19:50 UTC+3

Итоговая стоимость превысила начальную более чем на 30 млн рублей

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Особняк профессора медицины Владимира Снегирева

Особняк профессора медицины Владимира Снегирева

© By Isergil via Wikimedia Commons

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Особняк профессора медицины Владимира Снегирева по адресу улица Плющиха, дом 62, строение 2, построенный архитектором Романом Клейном в конце XIX века и являющийся объектом культурного наследия, продан на аукционе за 186,5 млн рублей. Об этом в среду сообщает пресс-служба организатора торгов ДОМ.РФ (до марта 2018 г. - государственное Агентство ипотечного жилищного кредитования).

"Конкурс стартовал месяц назад. На него заявились шесть интересантов, которые хотели приобрести этот дом. Это среднее число участников, которое мы видим на своих аукционах и конкурсах по реализации земельных участков и недвижимости", - цитирует пресс-служба заместителя гендиректора компании Дениса Филиппова.

Начальная стоимость объекта составляла 156,3 млн рублей. Победителем торгов стало АО "Новая высота", говорится в пресс-релизе.

"Объект является памятником архитектуры федерального значения. Использование здания возможно только в соответствии с ФЗ №73 "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ" и охранным обязательством, утвержденным приказом Департамента культурного наследия города Москвы от 22 апреля 2016 г", - отмечает ДОМ.РФ.

Двухэтажный особняк в романтических традициях был построен в 1893 - 1894 годах известным архитектором Романом Клейном (1858 - 1924) по заказу профессора Московского университета, гинеколога Владимира Снегирева (1847 - 1916). Дом находился в государственной собственности и долгое время не использовался, сообщается в релизе.

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