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Организатор: заявка "Технопромэкспорта" соответствует регламенту конкурса по ТЭС в Тамани

Экономика и бизнес
28 марта, 20:21 дата обновления: 28 марта, 20:29 UTC+3

Согласно заявке, объем установленной мощности ТЭС составляет 500 МВт

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МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. "Системный оператор", организатор конкурса на строительство ТЭС в Тамани, признал только одну заявку из двух, поступивших на торги, соответствующей регламенту проведения конкурсного отбора мощности. Об этом говорится в сообщении "Системного оператора".

"Отбору в соответствии с регламентом подлежит ценовая заявка, поданная ООО "ВО "Технопромэкспорт", обеспечивающая покрытие требуемого объема мощности 465 МВт, с учетом заявленных технологических ограничений установленной мощности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно заявке "Технопромэкспорта", объем установленной мощности ТЭС в Тамани с учетом ограничений составляет 500 МВт, цена мощности генерирующего объекта составляет 1,6 млн руб. за 1 МВт.

Ранее сообщалось, что процедуру допуска на участие в конкурсе прошли три компании: структура "Росатома" - "ВетроОГК", структура ГК "Ростех" - "Технопромэкспорт" и компания "Фортум" ("дочка" финской Fortum). Но только две из них - "ВетроОГК" и "Технопромэкспорт" - заявились на конкурс.

В "Технопромэкспорте" сообщили, что пока официальные итоги конкурса не подведены, однако компания предложила наилучшее предложение по цене строительства станции. "По имеющейся у нас информации, ценовое предложение "Технопромэкспорта" выигрывает. Однако официального решения пока нет", - сказал представитель компании.

Официальные итоги конкурса будут опубликованы до вечера 1 апреля.

Проект строительства электростанции в Тамани обсуждается с лета 2015 года. Первый конкурс по выбору инвестора, объявленный в 2016 году, не состоялся из-за отсутствия заявок. После этого Минэнерго пересмотрело ценовые параметры тендера, а также технические требования к оборудованию.

Сначала планировалось, что мощность новой станции составит более 600 МВт, но позже она была снижена до 460 МВт. Инвесторам предложили построить электростанцию по механизму договора о предоставлении мощности (ДПМ) - с гарантированным возвратом инвестиций в течение 15 лет. Поставка электроэнергии должна начаться в 2021 году.

 

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