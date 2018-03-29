Правительство обсудит поддержку автопрома и строительство новых дорог

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Правительство России проведет в четверг очередное заседание, среди тем повестки дня - поддержка автопрома, а также строительство и ремонт дорог. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Один из вопросов повестки дня предусматривает выделение 4 млрд рублей на стимулирование реализации колесных транспортных средств по договорам лизинга, 3 млрд рублей - на стимулирование продаж автомобилей гражданам, 500 млн рублей - на стимулирование производства автомобилей на территории Дальневосточного федерального округа, 2,5 млрд рублей - на стимулирование продаж техники на природном газе. Кроме того, для поддержки организаций легкой промышленности планируется выделить 700 млн рублей, для развития деятельности российских организаций-производителей камвольных и поливискозных тканей - 500 млн рублей, а на снижение долговой нагрузки организаций легкой промышленности - 1 млрд рублей.

Другой вопрос, который рассмотрит правительство, связан с развитием дорог регионального и местного значения, а также проектом "Безопасные и качественные дороги". Всего на эти цели регионам предлагается выделить 6,1 млрд рублей, в том числе более 2 млрд рублей - на крупные и особо важные инфраструктурные проекты, 2,5 млрд рублей - на приведение дорог в нормативное состояние и развитие их пропускной способности. 1,3 млрд рублей кабмин планирует направить на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений, а еще более 186 млн рублей - на финансирование приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги".

Также правительство рассмотрит вопрос о распределении регионам средств на возмещение затрат по созданию, модернизации и реконструкции объектов инфраструктуры индустриальных парков или промышленных технопарков. В 2018 году на эти цели в бюджете предусмотрено 3 млрд 721,53 млн рублей, в 2019 году - 3 млрд 419,27 млн рублей, в 2020 году - 3 млрд 480,99 млн рублей. Другой вопрос повестки дня связан с ассигнованиями на реализацию мероприятий Национальной технологической инициативы, на эти цели планируется распределить 9 млрд 633 млн рублей.

В повестке дня заседания - целый ряд законопроектов. Один из них уточняет порядок постановки на учет самозанятых граждан, а также продляет на 2019 год применение положений Налогового кодекса об освобождении от уплаты НДФЛ выплат, получаемых самозанятыми. Другой законопроект посвящен повышению качества контроля за реализацией инвестиционных проектов участниками свободной экономической зоны в Крыму. Еще один документ устанавливает ответственность работодателей за нарушение водителями требований к режиму труда и отдыха.