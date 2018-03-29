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В Рязани обсудят внедрение интеллектуальных транспортных систем на дорогах городов России

Экономика и бизнес
29 марта, 0:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Конференция пройдет в рамках форума "Интеллектуальные транспортные системы России"

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Ежегодная конференция "Интеллектуальные транспортные системы - регионам", на которой обсудят внедрение современных технологий для повышения безопасности на дорогах, открывается в Рязани в рамках форума "Интеллектуальные транспортные системы России". Мероприятие пройдет при поддержке Минтранса РФ и Росавтодора, сообщили ТАСС в правительстве Рязанской области.

"У нас есть успешный опыт использования интеллектуальных транспортных систем, которым мы хотим поделиться. И не собираемся останавливаться на достигнутых результатах. Современные автодороги должны быть качественными и безопасными", - сказал ТАСС губернатор региона Николай Любимов, уточнив, что регион представит на конференции свой опыт внедрения современных технологий на дорогах.

Участники мероприятия обсудят применение интеллектуальных транспортных систем в городских агломерациях в контексте приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", а также развитие региональных систем весогабаритного контроля, региональных навигационно-информационных систем и перспективы создания региональных центров организации дорожного движения и телекоммуникационной инфраструктуры.

В первую очередь интеллектуальные транспортные системы позволяют автоматизировать и нормализовать организацию дорожного движения, управляя транспортными потоками в реальном времени.

В рамках мероприятия также состоится хакатон, посвященный разработке программ и проектов, связанных с цифровыми технологиями на транспорте.

Кроме того, пройдет выставка разработок и решений в области интеллектуальных транспортных систем, на уличной экспозиции участникам будет представлена спецтехника ЦОДД правительства Москвы. По итогам конференции, которая завершится 30 марта, Минтрансу РФ и Росавтодору представят резолюцию.

Реализация федеральной программы "Безопасные и качественные дороги России" началась в 2017 году, она рассчитана до 2025 года.

Программа предусматривает повышение числа дорог, соответствующих нормам, и снижение количества ДТП. В 2018 году в нормативное состояние должно быть приведено не менее 50% протяженности дорожной сети городских агломераций РФ, в 2025 году - 85%.

В 2017 году сумма финансирования проекта составила более 65 млрд рублей, из которых 31 млрд рублей было выделено из федерального бюджета и 34 млрд рублей - из бюджетов агломераций.

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