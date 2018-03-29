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"Сахалинэнерго" заключила 79 договоров с получателями "дальневосточных гектаров"

Экономика и бизнес
29 марта, 1:32 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК ЮЖНО-САХАЛИНСК 29, марта. /ТАСС

Всего в компанию поступила 121 заявка на подключение к электросетям

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 марта. /ТАСС/. Более 120 заявок от получателей "дальневосточных гектаров" поступило на подключение к электросетям в ПАО "Сахалинэнерго" (входит в группу "РусГидро"), заключили 79 договоров. Об этом в четверг сообщила пресс-служба компании.

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"К настоящему времени в энергокомпанию поступила 121 такая заявка, одна из которых централизованная - на 200 участков в Долинском районе. "Сахалинэнерго" заключило с владельцами "дальневосточных гектаров" 79 договоров на технологическое присоединение суммарной мощностью более 1540 кВт", - говорится в сообщениии.

По данным пресс-службы, большая часть договоров заключена по льготной ставке 550 рублей. Согласно законодательству, льготное присоединение мощности до 15 кВт возможно, если расстояние от границ участков заявителей до электросетевых объектов составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

Закон, регламентирующий выдачу "дальневосточных гектаров", обязывает администрации муниципальных образований организовать создание инженерной инфраструктуры.

Это возможно, если участки 20 и более участников программы являются смежными, компактно расположены и находятся в границах населенного пункта или на расстоянии не более 20 километров от него. В этом случае администрациям муниципальных образований необходимо оказывать содействие в обустройстве территории.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля 2017 года начался третий этап реализации федеральной программы по предоставлению "дальневосточных гектаров".

Право на получение участков на Дальнем Востоке имеют все граждане России. С начала действия программы в уполномоченные органы Сахалинской области поступило более 10 тыс. заявок на предоставление земель в безвозмездное пользование.

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