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СМИ: вирус WannaCry атаковал Boeing

Экономика и бизнес
29 марта, 3:19 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 29, марта. /ТАСС

Представитель компании не исключил, что вирус может добраться до программного обеспечения бортовых компьютеров собираемых самолетов

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© AP Photo/Reed Saxon

НЬЮ-ЙОРК, 29 марта. /ТАСС/. Системы авиастроительной корпорации Boeing в среду подверглись кибератаке с применением вируса WannaCry. Об этом сообщила газета The Seattle Times со ссылкой на представителя главного инженера отделения коммерческих самолетов Boeing Майка ВандерВела.

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"Он [вирус], подобно метастазам, стремительно распространяется за пределы [предприятия в] Норт-Чарльстоне. Я только что слышал, как, возможно, заглох конвейер по сборке узлов 777", - предупредил главный инженер. Он не исключил, что WannaCry может добраться "до программного обеспечения бортовых" компьютеров собираемых самолетов.

Позднее Boeing заявил, что первоначальные опасения были преувеличены. "Ряд сообщений о нарушениях, связанных с вредоносной программой, преувеличены и не являются точными. Наш центр операций обеспечения кибербезопасности выявил ограниченное по масштабу вторжение вредоносной программы, затронувшей незначительное количество наших систем", - подчеркнула корпорация в своем Twitter.

"Нами были проведены восстановительные мероприятия, проблема не затронула производство и поставку [товара заказчику]", - заверила Boeing.

Вирус-шифровальщик WannaCry атаковал компьютеры с операционной системой Windows в 74 странах 12 мая прошлого года. Он блокировал компьютеры и требовал перечисления денег за восстановление доступа. По всему миру было совершено 45 тыс. кибернападений с использованием WannaCry, причем наибольшее число атак было зафиксировано в России.

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