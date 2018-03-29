СМИ: вирус WannaCry атаковал Boeing

НЬЮ-ЙОРК, 29 марта. /ТАСС/. Системы авиастроительной корпорации Boeing в среду подверглись кибератаке с применением вируса WannaCry. Об этом сообщила газета The Seattle Times со ссылкой на представителя главного инженера отделения коммерческих самолетов Boeing Майка ВандерВела.

"Он [вирус], подобно метастазам, стремительно распространяется за пределы [предприятия в] Норт-Чарльстоне. Я только что слышал, как, возможно, заглох конвейер по сборке узлов 777", - предупредил главный инженер. Он не исключил, что WannaCry может добраться "до программного обеспечения бортовых" компьютеров собираемых самолетов.

Позднее Boeing заявил, что первоначальные опасения были преувеличены. "Ряд сообщений о нарушениях, связанных с вредоносной программой, преувеличены и не являются точными. Наш центр операций обеспечения кибербезопасности выявил ограниченное по масштабу вторжение вредоносной программы, затронувшей незначительное количество наших систем", - подчеркнула корпорация в своем Twitter.

"Нами были проведены восстановительные мероприятия, проблема не затронула производство и поставку [товара заказчику]", - заверила Boeing.

Statement: A number of articles on a malware disruption are overstated and inaccurate. Our cybersecurity operations center detected a limited intrusion of malware that affected a small number of systems. Remediations were applied and this is not a production or delivery issue. — Boeing Airplanes (@BoeingAirplanes) 28 March 2018

Вирус-шифровальщик WannaCry атаковал компьютеры с операционной системой Windows в 74 странах 12 мая прошлого года. Он блокировал компьютеры и требовал перечисления денег за восстановление доступа. По всему миру было совершено 45 тыс. кибернападений с использованием WannaCry, причем наибольшее число атак было зафиксировано в России.