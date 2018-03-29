Новый самолет для региональных перевозок испытают в условиях Якутии

ЯКУТСК, 29 марта. /ТАСС/. Опытный образец нового самолета для региональных перевозок ТВС-2ДТС Улан-Удэнского авиационного завода испытают авиаторы Якутии. Об этом сообщила в четверг пресс-служба авиакомпании "Полярные авиалинии".

"Главная цель демонстрации первого опытного образца ТВС-2ДТС - продемонстрировать летные и технические возможности самолета, после которой эксперты авиакомпании "Полярные авиалинии" дадут комментарии по усовершенствованию модели для эксплуатации в арктических условиях", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что до 2025 года авиакомпания "Полярные авиалинии" получит около 200 самолетов ТВС-2ДТС. Полеты по местным маршрутам включают более 120 посадочных площадок и вертодромов и 32 аэропортов. В дальнейшем воздушное судно будут эксплуатировать на территории Байкальского региона, Северо-Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Новый самолет для региональной авиации разрабатывают акционерное общество "Улан-Удэнский авиационный завод" и ФГУП "Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С. А. Чаплыгина".

Самолет является модификацией самолета Ан-2, имеющего цельнокомпозитную конструкцию из углепластика и полностью новую кабину пилотов. Благодаря применению современного комплекса авионики, ТВС-2ДТС стал всепогодным самолетом и может эксплуатироваться в любое время суток.