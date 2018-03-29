ЦБ отозвал лицензию у самарского АктивКапитал Банка

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Банк России в четверг отозвал лицензию на осуществление банковских операций у самарского Активкапитал Банка (АК Банк), являющегося участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 марта кредитная организация занимала 117-е место в банковской системе РФ, говорится в сообщении ЦБ.

По данным регулятора, в марте этого года АК Банк провел ряд операций, направленных на вывод значительной части активов, что привело к резкому ухудшению финансового состояния кредитной организации, возникновению острого дефицита ликвидности и неспособности своевременно исполнять обязательства перед клиентами.

Кроме того, в деятельности банка установили неоднократные нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части корректности направлявшейся кредитной организацией в уполномоченной орган информации по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Банк России неоднократно применял в отношении Активкапитал Банка меры надзорного реагирования, в том числе вводил ограничение на привлечение вкладов населения.

Однако руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. Более того, в их действиях прослеживались признаки недобросовестного поведения, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов. Информация об указанных фактах, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы, отмечается в сообщении ЦБ.

В соответствии с приказом Банка России в Активкапитал Банк назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.