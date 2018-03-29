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ЦБ РФ отозвал лицензию у московского Лайтбанка

Экономика и бизнес
29 марта, 8:42 дата обновления: 29 марта, 8:51 UTC+3

Проблемы у организации возникли в связи с использованием высокорискованной бизнес-модели, связанной с кредитованием физических лиц

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Банк России приказом от 29 марта 2018 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка "Лайт" (КБ "Лайтбанк"), являющегося участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 марта кредитная организация занимала 425-е место в банковской системе РФ, говорится в сообщении ЦБ.

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Как отмечает регулятор, проблемы у Лайтбанка возникли в связи с использованием высокорискованной бизнес-модели, связанной с кредитованием физических лиц. При этом банк неадекватно оценивал качество кредитного портфеля. Надлежащая оценка кредитного риска выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) Лайтбанка и наличие основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков.

В сообщении отмечается, что Банк России неоднократно применял в отношении Лайтбанка меры надзорного реагирования, в том числе вводил ограничение и запрет на привлечение вкладов населения. При этом руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенные меры по нормализации ее работы.

В соответствии с приказом Банка России в Лайтбанк назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

В связи с отзывом лицензии аннулирована лицензия на осуществление Лайтбанком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

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