Число вахтовиков на Дальнем Востоке может быть на 20-100% больше официальных данных

ВЛАДИВОСТОК, 29 марта. /ТАСС/. Эксперты Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета (ШЭМ ДВФУ) исследовали вопросы вахтового метода работы на Дальнем Востоке и пришли к выводу, что число реально задействованных в нем людей может быть на 20-100% выше, чем считается официально. Об этом сообщили ТАСС в ШЭМ ДВФУ.

Всероссийская конференция "Демографическое развитие Дальнего Востока" состоится в Южно-Сахалинске 3-4 апреля. Все регионы ДФО представят утвержденные дорожные карты демографического развития, разработанные в рамках концепции демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года.

"По оценкам экспертов Школы, количество людей, реально работающих не по месту своего проживания, может быть в зависимости от вида экономической деятельности на 20 - 100% выше тех цифр, которые показывают предприятия в статистической отчетности. Особенно остро проблема ненаблюдаемости использования труда стоит в рыбодобывающей отрасли (путина) и золотодобыче (некрупные компании, новички, с лицензией на разработку удаленных труднодоступных участков)", - сообщили в Школе экономики и менеджмента ДВФУ.

В то же время, отметили исследователи, труд таких работников часто организован с нарушениями законодательства, многие предприятия отказываются признавать, что ими используется "вахта" или "заем персонала". Тем не менее, потенциал для переселения внутренних трудовых мигрантов существует, хотя для его реализации нужно преодолеть разрывы социально-экономического развития регионов Дальнего Востока и мест жительства работников. В то же время качественное прогнозирование миграционного потенциала Дальнего Востока осложняется отсутствием надежных данных о том, сколько привлекают работников из других регионов.

"При условии успешной реализации программ развития ДВ его регионы могут стать привлекательными для перемещения работников (в большей степени - высококвалифицированных) из трудодефицитных регионов. Однако перемещению будет препятствовать ряд проблем (отсутствие жилья для социального и коммерческого найма, слабая информационная поддержка переехавших граждан и т.п.)", - отметили в ШЭМ ДВФУ.

Чтобы провести исследование, коллектив Исследовательского центра по вопросам демографического развития Дальнего Востока ШЭМ ДВФУ провел более 100 интервью и проанализировал отчетность компаний, а также вторичные статистические данные. Особое место в работе занимал анализ публикуемых вакансий на интернет-платформах для поиска работы. Ученые фокусировали внимание на специалистах главных отраслей в экономике региона: специалисты по добыче полезных ископаемых, рыболовству, сельскому хозяйству, энергетики, судостроению и судоремонту, строительству и услугам для населения.