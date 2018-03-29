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ФАС и Schlumberger согласовали основные условия по сделке EDC

Экономика и бизнес
29 марта, 10:05 дата обновления: 29 марта, 10:28 UTC+3

Замглавы надзорного ведомства Андрей Цыганов сообщил, что сделка готова к вынесению на правительственную комиссию

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. ФАС и Schlumberger согласовали основные условия сделки EDC, решение может принять следующая правкомиссия по контролю за иностранными инвестициями, заявил журналистам замглавы ФАС Андрей Цыганов.

"В целом мы считаем, что она (сделка - ТАСС) готова к тому, чтобы вынести ее на правительственную комиссию. Решение правкомиссии может быть предварительным, может быть и окончательным", - сказал он в кулуарах конференции "М&А: Важнейшие события и лучшие практики", организованной газетой "Коммерсантъ".

Цыганов добавил, что все требования, которые ранее предъявила ФАС к участникам сделки, урегулированы, включая быструю передачу управления российскому менеджменту в случае ужесточения санкций. "Если бы они не были урегулированы, мы бы не выносили на правкомиссию", - добавил он.

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