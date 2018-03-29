Минфин: возможный запрет на продажу долга РФ повлияет и на иностранных инвесторов

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Возможный запрет на продажу российских долговых ценных бумаг в лондонском Сити негативно повлияет не только на российских инвесторов, но и на нерезидентов, сказал журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Это будет очень плохо не только для нас и для иностранных инвесторов. Не очень понятно, что они с этими ценными бумагами будут делать", - сообщил он в кулуарах Всероссийской банковской конференции. В среду газета The Guardian сообщила, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласилась рассмотреть возможность введения запрета на продажу Россией своих долговых ценных бумаг на фондовом рынке Лондона.

По утверждению издания, эта инициатива набрала обороты после того, как в минувшем месяце клиринговые палаты лондонского Сити помогли одному из находящихся под санкциями российских банков организовать выпуск суверенных евробондов РФ на $4 млрд. Около половины этих бумаг приобрели лондонские инвесторы. Этот случай показал, что лазейки в законодательстве ЕС и Великобритании позволили попавшим под санкции российским финансовым институтам выступать в роли главных андеррайтеров нового выпуска облигаций. Глава комитета Палаты общин по международным делам Том Тугендхат трижды в течение прошлой недели поднимал вопрос о необходимости "залатать" эти лазейки. Он предложил лишить ведущие клиринговые компании Европы, в том числе Euroclear and Clearstream, права работать с российскими облигациями. Газета утверждает, что такое решение сделало бы бонды РФ практически нереализуемыми на вторичном рынке и воспрепятствовало бы их приобретению большинством европейских и американских инвесторов.