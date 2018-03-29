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В Совбезе РФ отметили важность форсированного развития транспортных коридоров и Севморпути

Экономика и бизнес
29 марта, 11:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Для снижения угроз экономической безопасности нужна интеграция инфраструктур различных видов транспорта, сказали в СБ

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. В Совбезе России отметили необходимость форсированного развития транспортных коридоров "Север-Юг" и "Восток-Запад", а также Северного морского пути. Как сообщили в пресс-службе СБ РФ, эта тема обсуждалась на заседании межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по безопасности в экономической и социальной сфере.

"Рекомендовано учесть важность развития различных видов транспорта на основе транспортно-экономического баланса, необходимость создания и форсированного развития комплексных международных транспортных коридоров "Восток-Запад" и "Север-Юг", Северного морского пути, а также необходимость обеспечения безопасности граждан на транспорте", - говорится в сообщении.

На заседании было отмечено, что для снижения угроз экономической безопасности необходима дальнейшая интеграция и синхронизация инфраструктур различных видов транспорта в рамках развития транспортной системы страны, освоение новых грузопотоков, наращивание скорости, объемов обработки и транспортировки грузов, реализация экспортного и транзитного потенциалов, а также создание отечественных цифровых систем логистики, управления и контроля перевозок.

"В связи с этим подготовлены рекомендации по совершенствованию документов стратегического планирования и принятию дополнительных мер, в том числе нормативно-правового характера, направленные развитие транспортной системы Российской Федерации, - отметили в СБ РФ. - В частности, при корректировке документов стратегического планирования, связанных с развитием транспортной системы, принято решение обратить особое внимание на обеспечение необходимого уровня транспортной доступности регионов Арктической зоны, Сибири и Дальнего Востока".

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